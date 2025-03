BMW Serie 2 Gran Coupé: esperienza di guida al top. E ora è anche ibrida

Si presenta come una vera rivoluzione nel segmento delle compatte premium, combinando un design ancora più dinamico con un’evoluzione tecnologica senza precedenti. Con la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé, il piacere di guida, da sempre tratto distintivo del marchio bavarese, viene esaltato da trasmissioni rinnovate, sospensioni migliorate e innovativi sistemi di assistenza alla guida.

Il linguaggio stilistico della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé appare ancora più audace ed elegante. Il frontale espressivo è dominato dalla caratteristica griglia a doppio rene BMW, che in questa nuova versione si distingue per un’innovativa struttura a barre verticali e diagonali. I fari a LED di serie, con le loro linee verticali distintive, conferiscono un aspetto moderno e grintoso, mentre i fari adattivi a LED opzionali, con tecnologia a matrice antiabbagliamento, migliorano la visibilità notturna e aggiungono un tocco high-tech.

Lateralmente, la silhouette è slanciata e aerodinamica, con una linea del tetto fluida che si raccorda armoniosamente con la coda, enfatizzando l’impronta sportiva del modello. Il posteriore, caratterizzato da superfici ampie e pochi dettagli superflui, trasmette potenza e solidità. I terminali di scarico sono nascosti, ad eccezione della versione sportiva M235 xDrive Gran Coupé, che esibisce un look più aggressivo.

BMW ha completamente rivisitato l’abitacolo della Serie 2 Gran Coupé, introducendo materiali di alta qualità e una filosofia di design minimalista. L’assenza di rivestimenti in pelle tradizionale rappresenta una scelta orientata alla sostenibilità, con opzioni di rivestimento in Veganza/Alcantara per un tocco di sportività e raffinatezza.

A dominare la plancia troviamo il BMW Curved Display, che integra il quadro strumenti digitale e il display centrale in un unico elemento fluido, enfatizzando la modernità degli interni. Il nuovo sistema BMW iDrive con QuickSelect, basato sul BMW Operating System 9, offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, consentendo un accesso rapido a tutte le funzioni del veicolo senza navigare tra sottomenu complessi.

I sedili di nuova concezione, disponibili anche in versione sportiva Econeer e M Sport, garantiscono un comfort ottimale nei lunghi viaggi. Optional come il supporto lombare, la funzione massaggio e il riscaldamento elevano ulteriormente l’esperienza di guida, mentre il volante sportivo M, con paddle per il cambio marcia, regala un feeling di guida ancora più coinvolgente.

La gamma motori della nuova Serie 2 Gran Coupé si distingue per una combinazione di prestazioni ed efficienza, grazie all’elettrificazione mild hybrid a 48 Volt (esclusa la 218d). Si parte dal tre cilindri benzina da 122 CV della 216 Gran Coupé, passando per la 220 Gran Coupé da 170 CV, fino ai diesel da 150 e 163 CV delle varianti 218d e 220d.

Il top di gamma è rappresentato dalla M235 xDrive Gran Coupé, equipaggiata con un motore quattro cilindri turbo da 300 CV, in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. Questo modello può essere ulteriormente arricchito con il pacchetto M Technology, che introduce alleggerimenti strutturali, cerchi forgiati da 19 pollici e un impianto frenante specifico per garantire prestazioni elevate anche in pista.

La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé sarà prodotta nello stabilimento di Lipsia e arriverà sul mercato a partire da marzo 2025. I prezzi partono da 38.500 euro per la 216 Gran Coupé, mentre la versione 218d MSport Design si posiziona a 44.350 euro. La top di gamma M235 xDrive Gran Coupé, con le sue prestazioni di alto livello, raggiunge i 64.500 euro.

Con un mix perfetto di eleganza, sportività e tecnologia all’avanguardia, la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé si conferma come una delle protagoniste assolute del segmento premium compatto, pronta a conquistare gli automobilisti più esigenti.