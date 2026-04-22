Bresh: quattro sold out a Genova e nuovo singolo Introvabile in radio

Bresh si conferma protagonista indiscusso della scena urban nazionale, registrando il tutto esaurito per tutti e quattro gli appuntamenti di Mare Nostrum al Porto Antico di Genova, previsti per l'1, 3, 4 e 5 luglio 2026. Dopo il successo delle tre date internazionali a Parigi, Londra e Barcellona, l'annuncio del sold out anche per l'ultima data nella sua città natale testimonia il forte legame tra Bresh e il pubblico ligure.

Dopo Genova, Bresh sarà sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma il 10 luglio 2026 per un'unica data nella Capitale, con biglietti già disponibili in prevendita. RTL 102.5 sarà radio partner ufficiale della manifestazione.

Contemporaneamente ai live, Bresh sorprende i fan con il nuovo singolo Introvabile, già in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Shune e Juli, si apre con un giro di chitarra essenziale e svela la spiccata sensibilità autoriale di Bresh, capace di raccontare le contraddizioni emotive di una relazione con una scrittura intima e diretta. Il risultato è un brano carico di emozione, che restituisce un'immagine fragile e umana dell'artista.

L'uscita di Introvabile segue il successo dell'album Mediterraneo (platino), un lavoro di 16 tracce che attinge all'immaginario di viaggio, mare e Liguria, ricorrente nella poetica di Bresh. L'album è disponibile in versione digitale, CD, LP rosso e bianco e doppio LP blu + trasparente. Le copertine portano la firma fotografica di Sam Gregg, con artwork di Marco Giacobbe e Matteo Bonato.

Bresh, nome d'arte di Andrea Brasi, vanta 29 certificazioni platino e 12 oro e si distingue come uno dei cantautori urban più apprezzati degli ultimi anni. La sua carriera inizia nella scena Drilliguria e viene scandita da hit come Angelina Jolie (4x platino), Parafulmini (3x platino, feat. Ernia e Fabri Fibra) e Guasto d'amore (5x platino), l'inno non ufficiale del Genoa.

Nei recenti anni, Bresh ha conquistato il pubblico anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con La tana del granchio (platino), interpretando durante la serata delle cover un'emozionante versione live di Crêuza de mä insieme a Cristiano De André. Alla crescita artistica si affiancano importanti traguardi live, tra cui il primo tour nei palasport caratterizzato da una scenografia evocativa di un relitto sospeso tra sogno e ricordo.

Questi risultati confermano Bresh come una delle voci più autentiche e innovative del panorama musicale italiano, in grado di mettere d'accordo pubblico, stampa e critica.