Bridgestone BATTLAX RACING STREET RS12: tecnologia racing per le moto sportive

Bridgestone presenta BATTLAX RACING STREET RS12, il nuovo pneumatico sportivo premium per moto progettato per offrire un grip superiore in condizioni di asciutto e prestazioni da pista anche su strada. Disponibile da gennaio 2026 nei mercati europeo e nordamericano e da febbraio 2026 in Giappone, il nuovo modello incarna il concetto “From Circuit to Street”, portando la tecnologia dei circuiti direttamente sull’asfalto urbano.

Il BATTLAX RACING STREET RS12 rappresenta il massimo livello di aderenza sull’asciutto all’interno della gamma di pneumatici omologati per la strada della serie BATTLAX. È il risultato di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo che unisce tecnologia racing, materiali evoluti e una struttura innovativa per garantire precisione, stabilità e prestazioni costanti anche dopo diversi giri in pista.

Il nuovo RS12 introduce una mescola avanzata, sviluppata a partire da tecnologie derivate direttamente dai pneumatici da competizione. Questa composizione garantisce una risposta immediata e una trazione ottimale in curva, migliorando la connessione tra moto e asfalto.

Il nuovo disegno del battistrada è stato ottimizzato con un rapporto di scanalature che aumenta la rigidità e l’area di contatto, offrendo così maggiore stabilità e grip nelle inclinazioni più estreme.

Per la prima volta in un pneumatico commerciale BATTLAX, Bridgestone adotta la struttura “HE-MS BELT” – già testata con successo nelle competizioni motociclistiche internazionali – sul pneumatico anteriore. Questa innovazione consente una distribuzione più uniforme della pressione di contatto, incrementando l’aderenza e la sensibilità di guida.

Grazie all’integrazione di tecnologie derivate dalle gare di endurance, il nuovo BATTLAX RACING STREET RS12 riduce notevolmente il tempo sul giro rispetto al precedente modello BATTLAX RACING STREET RS11, garantendo al tempo stesso un’usura regolare e performance costanti nel tempo.

Il risultato è un pneumatico capace di offrire sicurezza, controllo e divertimento in ogni situazione: dalla guida sportiva su strada alle curve di montagna, fino ai giri in pista per i motociclisti più esigenti.

Con il nuovo RS12, Bridgestone riafferma la propria missione di promuovere una cultura motociclistica sicura e appassionante, in linea con il proprio impegno “Emozione: Impegnati a suscitare entusiasmo e diffondere gioia nel mondo della mobilità”, uno dei pilastri del “Bridgestone E8 Commitment”.

