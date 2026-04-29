Briga in concerto ai Magazzini Generali di Milano con il nuovo "Sentimenti Club Tour"

Briga torna protagonista della scena live e si prepara a conquistare Milano con il suo Sentimenti Club Tour, in programma il 4 maggio ai Magazzini Generali. Il rapper e cantautore proporrà uno spettacolo pensato per emozionare e coinvolgere il pubblico, articolato in tre momenti distinti: una sezione rock dalle sonorità energiche e ricca di assoli strumentali, una parte rap che celebra le origini dell'artista e ripercorre le hit che lo hanno reso celebre, e infine un segmento acustico, intimo e denso di emozione, con cui chiuderà la serata.



Sono molto felice di continuare a suonare in giro per l'Italia dopo il successo del Never Again - 10 Years anniversary Tour dell'anno scorso e di proporre dal vivo le canzoni del mio nuovo album Sentimenti. Sarà bellissimo poter riabbracciare tutti i miei fan e condurli nella mia intimità attraverso uno spettacolo di canzoni, luci, videowall, arrangiamenti e momenti di coinvolgimento pensati apposta per questi eventi. Devo molto al mio pubblico, spero di regalare loro un'altra serata indimenticabile. Sono molto emozionato anche di cantare per la prima volta dal vivo Allegra, la canzone che ho dedicato a mia figlia afferma Briga.



Ad affiancare Briga sul palco saranno Fabrizio Dottori (sequenze, tastiere, sassofono), Mario Romano (chitarra acustica e elettrica) e Alessandro De Angelis (batteria e percussioni), musicisti che contribuiranno a creare un'atmosfera ancora più intensa e coinvolgente.



I biglietti per la data milanese sono già disponibili per il pubblico e l'attesa tra i fan cresce, alimentata dalla promessa di una scaletta che ripercorrerà tutta la carriera dell'artista e includerà i brani del nuovo album Sentimenti.



Briga, nome d'arte di Mattia Bellegrandi, dal 2010 a oggi si è distinto come uno degli artisti più versatili della scena italiana, capace di spaziare dal rap al pop e al rock. Dopo l'esordio con Anamnesi e il successo raggiunto grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato album e singoli certificati tra dischi d'oro e di platino. Nel suo curriculum spiccano anche collaborazioni con Tiziano Ferro, Antonello Venditti e Patty Pravo, oltre a importanti riconoscimenti come il Premio Lunezia. Di recente, Briga ha rilasciato i singoli Vieni con me e Buonanotte Roma, quest'ultimo insignito del patrocinio del Comune per il valore culturale, e celebrato i dieci anni del disco Never Again con eventi speciali tra Roma e Milano.



L'appuntamento del 4 maggio ai Magazzini Generali si preannuncia come un'esperienza unica per gli amanti della musica dal vivo, che potranno viaggiare tra i mondi sonori di Briga e scoprire in anteprima tutte le sfumature di Sentimenti.