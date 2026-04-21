Briga torna live a Milano con il Sentimenti Club Tour: emozioni e novità per i fan

Briga, il rapper e cantautore romano, torna protagonista della scena musicale italiana con il Sentimenti Club Tour, atteso il 4 maggio ai Magazzini Generali di Milano. L'evento segna il ritorno live dell'artista dopo il successo del tour Never Again - 10 Years anniversary e rappresenta un'occasione speciale per celebrare il suo nuovo album, Sentimenti.



Il concerto promette un percorso emotivo e musicale unico, diviso in tre momenti distinti: una parte rock energica e ricca di assoli strumentali, una sezione rap che rende omaggio alle origini del rapper, e un segmento acustico, intimo e intenso, pensato per chiudere lo spettacolo coinvolgendo il pubblico.



Briga ha dichiarato: Sono molto felice di continuare a suonare in giro per l'Italia dopo il successo del Never Again - 10 Years anniversary Tour dell'anno scorso e di proporre dal vivo le canzoni del mio nuovo album Sentimenti. Sarà bellissimo poter riabbracciare tutti i miei fan e condurli nella mia intimità attraverso uno spettacolo di canzoni, luci, videowall, arrangiamenti e momenti di coinvolgimento pensati apposta per questi eventi. Devo molto al mio pubblico, spero di regalare loro un'altra serata indimenticabile. Sono molto emozionato anche di cantare per la prima volta dal vivo Allegra, la canzone che ho dedicato a mia figlia.



Insieme a Briga sul palco ci saranno Fabrizio Dottori (sequenze, tastiere, sassofono), Mario Romano (chitarra acustica ed elettrica) e Alessandro De Angelis (batteria e percussioni), offrendo una formazione completa e versatile capace di accompagnare le diverse anime dello spettacolo.



Originario di Roma, Briga - al secolo Mattia Bellegrandi - ha esordito nel 2010 ed è stato consacrato al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Da lì sono nati successi come Sei di Mattina, Never Again, Talento e collaborazioni illustri con artisti come Tiziano Ferro, Antonello Venditti e Patty Pravo, con cui ha calcato il palco di Sanremo nel 2019.



Il 2024 ha segnato un nuovo capitolo della sua carriera, con i singoli Vieni con me e Buonanotte Roma, che ha ricevuto il patrocinio del Comune per il suo valore culturale. Il Sentimenti Club Tour è prodotto e organizzato da Authentic Jam e rappresenta una nuova occasione per Briga di incontrare i fan e condividere i brani del suo nono album, Sentimenti, anche attraverso canzoni dedicate alla sua vita, come Allegra, scritta per la figlia.



L'attesa per la data milanese cresce tra i fan, pronti a vivere una serata intensa a ritmo di musica, emozioni e nuove sonorità.