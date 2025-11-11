Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Connect with us

Dopo un anno ricco di musica, riconoscimenti e nuovi progetti, Brunori Sas guarda già al futuro e annuncia per il 2026 una nuova tournée teatrale: “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”. Lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti, segnerà il ritorno del cantautore calabrese in uno dei luoghi a lui più cari: il teatro.

“TuttoBrunori” debutterà il 2 ottobre 2026 al Teatro Civico di La Spezia con una data zero e toccherà alcune delle principali città italiane, da Milano a Torino, passando per Firenze, Bologna, Roma, Napoli e Palermo. Un viaggio che, da ottobre a novembre, condurrà il pubblico dentro l’universo poetico e umano di Dario Brunori, in uno show che intreccia musica, parole, ricordi e ironia.

“Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore” recita la presentazione ufficiale dello spettacolo, che vedrà Brunori accompagnato sul palco dalla sua storica band. L’artista conferma così la sua capacità di alternare diversi linguaggi, offrendo al pubblico un racconto capace di fondere intimità e collettività, parola e melodia.

Le prevendite per “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi” saranno disponibili dalle ore 14:00 di mercoledì 12 novembre, mentre i biglietti nei punti vendita autorizzati saranno accessibili dalle 11:00 di lunedì 17 novembre. L’organizzazione raccomanda l’acquisto esclusivamente attraverso i canali ufficiali per evitare inconvenienti legati a circuiti non autorizzati.

Parallelamente all’annuncio della tournée, Brunori Sas è protagonista del documentario “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, disponibile in anteprima su RaiPlay e trasmesso su Rai 3 martedì 2 dicembre alle 15.25. Diretto da Giacomo Triglia e presentato alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, il film è “un ritratto sincero e poetico, capace di restituire tutta la complessità e la delicatezza di uno dei cantautori più amati della scena italiana”.

Prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti Bros. e Désirée Manetti per Mompracem, in collaborazione con la Calabria Film Commission, il documentario rappresenta una finestra privilegiata sull’anima e sul percorso artistico di Brunori, tra riflessioni, incontri e musica.

L’attesa tournée teatrale si prefigura come una celebrazione dell’intera carriera dell’artista, ma anche come un nuovo capitolo dedicato alla relazione essenziale tra parola e canzone, che da sempre caratterizza la sua poetica.

Calendario “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi” – Teatri 2026
Venerdì 2 ottobre – La Spezia, Teatro Civico (data zero)
Domenica 4 ottobre – Brescia, Teatro Clerici
Venerdì 9 ottobre – Milano, Teatro degli Arcimboldi
Sabato 10 ottobre – Milano, Teatro degli Arcimboldi
Lunedì 12 ottobre – Genova, Teatro Carlo Felice
Giovedì 15 ottobre – Torino, Auditorium Lingotto
Domenica 18 ottobre – Firenze, Teatro Verdi
Lunedì 19 ottobre – Bologna, Teatro Europauditorium
Giovedì 22 ottobre – Trieste, Teatro Rossetti
Venerdì 23 ottobre – Padova, Gran Teatro Geox
Martedì 3 novembre – Napoli, Teatro Augusteo
Giovedì 5 novembre – Roma, Teatro Conciliazione
Venerdì 6 novembre – Roma, Teatro Conciliazione
Martedì 10 novembre – Assisi, Teatro Lyrick
Sabato 14 novembre – Catania, Teatro Metropolitan
Domenica 15 novembre – Palermo, Teatro Politeama
Mercoledì 18 novembre – Bari, Teatro Petruzzelli

Con “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”, Dario Brunori rinnova la sua vocazione di narratore, capace di unire introspezione e leggerezza, offrendo al pubblico uno spettacolo che promette di essere molto più di un concerto: un incontro tra la vita, le note e la parola.

