Brunori Sas torna con il singolo “Per non perdere noi” e si prepara per il tour estivo 2025

Dopo aver incantato il pubblico come protagonista del 75° Festival di Sanremo e conquistato i principali palasport italiani con una serie di concerti sold out, Brunori Sas continua a emozionare con la sua musica. Da giovedì 18 aprile, sarà in rotazione radiofonica “Per non perdere noi”, il nuovo singolo estratto da L’albero delle noci (Island Records), l’ultimo progetto discografico del cantautore calabrese.

Opening track dell’album, “Per non perdere noi” è una canzone intensa e delicata, che riflette l’essenza più autentica del cantautorato italiano. Composta da Dario Brunori e scritta a quattro mani con Riccardo Sinigallia, che ne ha curato anche la produzione, il brano racconta una relazione messa alla prova dal tempo e dagli eventi, ma sorretta dalla determinazione di non perdersi, di restare insieme nonostante tutto. Una ballata intima, che vibra di emozioni vere e che mette a nudo la fragilità e la forza dell’amore.

A dare ulteriore profondità al brano, è ora disponibile anche il videoclip ufficiale, per la regia di Giacomo Triglia e prodotto dal team di Mompracem (Pier Giorgio Bellocchio, Antonio Manetti e Marco Manetti). Girato in bianco e nero, il video fonde performance live e narrazione visiva in un’atmosfera sospesa tra realtà e sogno. Dario Brunori e la sua band si esibiscono al centro della scena, mentre sullo sfondo scorrono immagini in super8 tratte dal matrimonio dei genitori del cantautore, già protagoniste visive durante l’ultimo tour. Il risultato è una potente esperienza cinematografica che restituisce la forza della musica senza dimenticare la sua componente più riflessiva.

“Nel video il brano assume significati inaspettati e sembra quasi tratteggiare l’essenza della relazione che mi lega ai miei musicisti, dopo più di quindici anni di onorata carriera”, ha dichiarato lo stesso Brunori. “Tutto molto bello”, avrebbe detto un grande che ci ha lasciati da poco. Buon ascolto e buona visione.

L’uscita di “Per non perdere noi” anticipa con entusiasmo il ritorno dal vivo con “L’ALBERO DELLE NOCI TOUR ESTATE 2025”, che si arricchisce di una nuova attesissima tappa: il 22 luglio al Parco Ducale di Parma. Con questo nuovo appuntamento, salgono a 17 le date che vedranno Brunori esibirsi tra giugno e agosto nelle location all’aperto più affascinanti d’Italia, in eventi prodotti da Vivo Concerti.

A coronare questa intensa stagione di concerti, due eventi imperdibili: il 18 giugno al Circo Massimo di Roma e il 3 ottobre all’Arena di Verona, Brunori Sas sarà protagonista di “LIVE CON ORCHESTRA”, due serate speciali pensate per valorizzare al massimo il suo repertorio, attraverso una fusione inedita tra la band e l’accompagnamento orchestrale. Location d’eccezione per un’esperienza musicale che si preannuncia unica ed emozionante.

Con “Per non perdere noi” e un tour che promette magia, Brunori Sas si conferma ancora una volta una delle voci più autentiche e ispirate della scena musicale italiana contemporanea.