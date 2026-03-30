BTS, il ritorno da record con “ARIRANG”: l’album al vertice delle classifiche mondiali

Dopo quasi quattro anni di attesa, i BTS tornano sulla scena musicale mondiale con “ARIRANG”, un album che ha già infranto numerosi record e consacrato la band sudcoreana come una delle icone pop più influenti del XXI secolo. Il nuovo progetto discografico è il settimo della loro carriera a debuttare alla posizione #1 nella classifica statunitense Billboard 200, oltre ad essere l’album K-pop con più stream nella storia di Spotify.

In Italia, “ARIRANG” ha raggiunto la #2 nella classifica FIMI/NIQ dei dischi più venduti della settimana, risultando il titolo internazionale più acquistato. A certificare il successo globale c’è anche il traguardo storico su Apple Music, dove il disco è diventato il primo album non in lingua inglese a raggiungere la #1 in 100 Paesi.

Il nuovo singolo “SWIM” ha esordito come il brano con il debutto più alto dell’anno su Spotify ed è già uno dei più trasmessi dalle radio italiane. Il video ufficiale, girato tra Lisbona e un set cinematografico, porta la firma del regista Tanu Muino e vede protagonista l’attrice americana Lili Reinhart. Ambientato su una nave in viaggio su un mare infinito, racconta un percorso di crescita e rinascita emotiva, con i sette membri dei BTS presenti come figure di sostegno e speranza.

Secondo la band, “‘SWIM’ è una canzone che rispecchia la vita stessa. Speriamo che risuoni in molte persone mentre vivono la loro quotidianità, cogliendo ogni momento così come viene, sguazzando nell’acqua e continuando a nuotare in avanti. Più la si ascolta, più ne si percepisce il calore. Speriamo che diventi una fonte di forza mentre le persone affrontano la loro vita. Inoltre, proprio come la canzone folk ‘Arirang’, che è stata tramandata di bocca in bocca ed è rimasta con le persone attraverso le generazioni, ci auguriamo che ‘SWIM’ rimanga nel cuore delle persone per molto tempo a venire.”

L’album, composto da 14 brani, è un ritratto onesto e maturo del percorso dei BTS. Nella prima metà, tracce come “Body to Body” e “Hooligan” celebrano l’energia dei loro concerti e la loro evoluzione artistica, mentre “Aliens” e “FYA” riaffermano la loro identità pionieristica. Il cuore del disco è segnato da “No. 29”, un interludio dal tono meditativo che incorpora il suono della celebre Campana Divina del Re Seongdeok. La seconda parte esplora emozioni più intime con canzoni come “Merry Go Round”, “NORMAL” e “they don’t know ’bout us”, fino a culminare con la riflessiva “Into the Sun”.

In “ARIRANG”, la band ha voluto tornare alle proprie radici culturali, traendo ispirazione dalla celebre canzone popolare coreana “Arirang”, simbolo di nostalgia, resilienza e unione intergenerazionale. Proprio questo legame tra tradizione e innovazione rappresenta il cuore pulsante del progetto.

La direzione creativa è stata gestita internamente dai membri stessi, che hanno infuso ogni brano della loro autenticità. RM è accreditato come autore in quasi tutte le tracce, affiancato da SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, con la collaborazione di un team di produttori di livello mondiale tra cui Diplo, Ryan Tedder, Mike WiLL Made-It, Flume, Kevin Parker (Tame Impala), El Guincho e JPEGMAFIA.

Oltre al successo discografico, i BTS hanno annunciato il loro tour mondiale negli stadi, che prenderà il via il 9 aprile 2026 dal Goyang Stadium in Corea del Sud, con tappe in Giappone, Stati Uniti, Europa, Sud America, Australia e altre destinazioni.

Con “ARIRANG”, i BTS non solo riaffermano la loro forza creativa dopo una lunga pausa, ma consolidano il loro ruolo come ambasciatori culturali globali. La band continua a unire milioni di fan in tutto il mondo, gli ARMY, attraverso un linguaggio musicale che supera le barriere linguistiche e trasmette un messaggio universale di autenticità, crescita e speranza.