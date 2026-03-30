Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

BTS, il ritorno da record con “ARIRANG”: l’album al vertice delle classifiche mondiali

Published

Dopo quasi quattro anni di attesa, i BTS tornano sulla scena musicale mondiale con “ARIRANG”, un album che ha già infranto numerosi record e consacrato la band sudcoreana come una delle icone pop più influenti del XXI secolo. Il nuovo progetto discografico è il settimo della loro carriera a debuttare alla posizione #1 nella classifica statunitense Billboard 200, oltre ad essere l’album K-pop con più stream nella storia di Spotify.

In Italia, “ARIRANG” ha raggiunto la #2 nella classifica FIMI/NIQ dei dischi più venduti della settimana, risultando il titolo internazionale più acquistato. A certificare il successo globale c’è anche il traguardo storico su Apple Music, dove il disco è diventato il primo album non in lingua inglese a raggiungere la #1 in 100 Paesi.

Il nuovo singolo “SWIM” ha esordito come il brano con il debutto più alto dell’anno su Spotify ed è già uno dei più trasmessi dalle radio italiane. Il video ufficiale, girato tra Lisbona e un set cinematografico, porta la firma del regista Tanu Muino e vede protagonista l’attrice americana Lili Reinhart. Ambientato su una nave in viaggio su un mare infinito, racconta un percorso di crescita e rinascita emotiva, con i sette membri dei BTS presenti come figure di sostegno e speranza.

Secondo la band, “‘SWIM’ è una canzone che rispecchia la vita stessa. Speriamo che risuoni in molte persone mentre vivono la loro quotidianità, cogliendo ogni momento così come viene, sguazzando nell’acqua e continuando a nuotare in avanti. Più la si ascolta, più ne si percepisce il calore. Speriamo che diventi una fonte di forza mentre le persone affrontano la loro vita. Inoltre, proprio come la canzone folk ‘Arirang’, che è stata tramandata di bocca in bocca ed è rimasta con le persone attraverso le generazioni, ci auguriamo che ‘SWIM’ rimanga nel cuore delle persone per molto tempo a venire.”

L’album, composto da 14 brani, è un ritratto onesto e maturo del percorso dei BTS. Nella prima metà, tracce come “Body to Body” e “Hooligan” celebrano l’energia dei loro concerti e la loro evoluzione artistica, mentre “Aliens” e “FYA” riaffermano la loro identità pionieristica. Il cuore del disco è segnato da “No. 29”, un interludio dal tono meditativo che incorpora il suono della celebre Campana Divina del Re Seongdeok. La seconda parte esplora emozioni più intime con canzoni come “Merry Go Round”, “NORMAL” e “they don’t know ’bout us”, fino a culminare con la riflessiva “Into the Sun”.

In “ARIRANG”, la band ha voluto tornare alle proprie radici culturali, traendo ispirazione dalla celebre canzone popolare coreana “Arirang”, simbolo di nostalgia, resilienza e unione intergenerazionale. Proprio questo legame tra tradizione e innovazione rappresenta il cuore pulsante del progetto.

La direzione creativa è stata gestita internamente dai membri stessi, che hanno infuso ogni brano della loro autenticità. RM è accreditato come autore in quasi tutte le tracce, affiancato da SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, con la collaborazione di un team di produttori di livello mondiale tra cui Diplo, Ryan Tedder, Mike WiLL Made-It, Flume, Kevin Parker (Tame Impala), El Guincho e JPEGMAFIA.

Oltre al successo discografico, i BTS hanno annunciato il loro tour mondiale negli stadi, che prenderà il via il 9 aprile 2026 dal Goyang Stadium in Corea del Sud, con tappe in Giappone, Stati Uniti, Europa, Sud America, Australia e altre destinazioni.

Con “ARIRANG”, i BTS non solo riaffermano la loro forza creativa dopo una lunga pausa, ma consolidano il loro ruolo come ambasciatori culturali globali. La band continua a unire milioni di fan in tutto il mondo, gli ARMY, attraverso un linguaggio musicale che supera le barriere linguistiche e trasmette un messaggio universale di autenticità, crescita e speranza.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Tecnologia

Xiaomi accelera sull’Intelligent Living: al MWC 2026 va in scena l’evoluzione dell’ecosistema “Human × Car × Home” guidato dall’AI

Turismo

Mirabilandia riapre il 2 aprile 2026: premi, nuovi show e adrenalina per una stagione da record

Motori

Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Motori

Audi porta performance ed emozione alla Milano Design Week 2024

Società

“È sempre Cartabianca”: analisi politica e intervista esclusiva a Ilaria Salis

Spettacolo

Boing SpA protagonista al Bologna Licensing Trade Fair 2026 con un portfolio ricco e cross target

Spettacolo

Tommaso Paradiso a SalernoSounds: la tappa giovedì 23 luglio, al via domani la prevendita

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Motori

Lancia trionfa al debutto in Italia e Francia con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Spettacolo

Al via giovedì 2 aprile il tour di “K-POP IS COMING”

Spettacolo

BTS, il ritorno da record con “ARIRANG”: l’album al vertice delle classifiche mondiali

Spettacolo

“Il Camper del libro”: il nuovo podcast settimanale Original RaiPlay Sound

Spettacolo

Edoardo Bennato torna live con “Quando sarò grande”: quattro concerti evento nelle arene più belle d’Italia

Motori

Affinata al Nürburgring: la nuova Opel Corsa GSE sottoposta ai test finali

Motori

Dal 1° aprile arriva “Sportello Online” del PRA: un unico accesso digitale per tutte le pratiche auto

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Tecnologia

Wi-Fi 7 ad alta velocità: arriva il nuovo FRITZ!Repeater 2700 per una rete domestica più potente

Spettacolo

“Il Maestro”: Pierfrancesco Favino guida una storia di crescita e libertà su Sky Cinema

Motori

Bridgestone Duravis Camper All Season: il primo pneumatico pensato per i camperisti debutta in Europa

Spettacolo

I Negrita tornano con “La storia, i viaggi, le canzoni – Talk & Live Set Estate 2026”

Spettacolo

Pechino Express: emozioni e rivalità infuocate tra i vulcani d’Indonesia

Motori

“The Art of Arrival”: Maybach conquista la scena in “Il Diavolo Veste Prada 2”

Società

“Quarta Repubblica”, domani sera il dibattito sul post-referendum e l’intervista a John Bolton
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Boing SpA protagonista al Bologna Licensing Trade Fair 2026 con un portfolio ricco e cross target

Boing SpA si prepara a essere protagonista della 19ª edizione del Bologna Licensing Trade Fair / Kids, in programma dal 13 al 16 aprile...

16 ore ago

Spettacolo

Tommaso Paradiso a SalernoSounds: la tappa giovedì 23 luglio, al via domani la prevendita

Giovedì 23 luglio 2026 Piazza della Libertà di Salerno si trasformerà in una grande arena a cielo aperto per accogliere il ritorno dal vivo...

16 ore ago

Spettacolo

Al via giovedì 2 aprile il tour di “K-POP IS COMING”

Prenderà il via giovedì 2 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il tour di “K-POP IS COMING”, lo spettacolo che porta per la...

17 ore ago

Spettacolo

“Il Camper del libro”: il nuovo podcast settimanale Original RaiPlay Sound

Parte mercoledì 8 aprile il nuovo podcast settimanale Original RaiPlay Sound “Il Camper del Libro – Il mondo salvato dai ragazzini”, un progetto che...

18 ore ago