BYD cresce nel mercato italiano: record di Immatricolazioni ad agosto 2025

Agosto 2025 ha segnato un mese di grande rilievo per BYD nel mercato automobilistico italiano, consolidando ulteriormente la sua posizione di rilievo. Con 876 immatricolazioni nel comparto passenger car, il marchio ha raggiunto una quota di mercato dell’1,3%, evidenziando una crescita impressionante nel settore. Rispetto allo stesso mese del 2024, questo risultato rappresenta un incremento di 1 punto percentuale, superiore al 200%, dimostrando il continuo e sostenuto percorso di espansione del marchio.

Il motore principale di questa crescita significativa è la vendita di Veicoli a Nuova Energia (NEV). Solo nel mese di agosto, le immatricolazioni NEV hanno toccato quota 788, con una quota di mercato del 9,8%. Questo settore conferma BYD tra i protagonisti assoluti nella transizione verso una mobilità più sostenibile.

Guardando al futuro, BYD si prepara a una nuova fase di espansione con una decisa offensiva prodotto prevista per il quarto trimestre del 2025. La prima protagonista di questo nuovo capitolo sarà la Seal 6, che farà il suo debutto internazionale al prossimo Salone di Monaco. Questo modello è destinato ad ampliare ulteriormente l’offerta di gamma di BYD, ribadendo l’impegno del marchio nel rendere la mobilità sostenibile sempre più accessibile e avanzata tecnologicamente.

BYD si posiziona quindi non solo come un attore chiave nel comparto delle energie rinnovabili, ma anche come un innovatore che mira a ridefinire l’esperienza di guida con tecnologie all’avanguardia. L’espansione pianificata e la continua introduzione di nuovi modelli promettono di rafforzare ulteriormente la presenza di BYD nel mercato automobilistico italiano e internazionale.