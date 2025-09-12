BYD smentisce Stellantis: in Germania supera Leapmotor, Alfa Romeo e insidia Jeep

Arriva la risposta di BYD alle dichiarazioni dell’Amministratore Delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che aveva affermato pubblicamente che “in Germania Leapmotor ha venduto più di BYD”. La società cinese ha diffuso i dati ufficiali di vendita nel mercato tedesco da gennaio ad agosto 2025.

Secondo i numeri diffusi, BYD ha immatricolato 8.610 unità nei primi otto mesi dell’anno in Germania, imponendosi nettamente davanti a Leapmotor, ferma a 3.536 unità. La differenza diventa ancora più evidente analizzando i segmenti BEV e PHEV. BYD ha totalizzato 5.852 immatricolazioni BEV e 2.757 PHEV, superando di gran lunga i risultati di Leapmotor, che si è fermata rispettivamente a 3.088 immatricolazioni BEV e 448 PHEV.

In un quadro di mercato più ampio, nello stesso periodo, BYD ha superato Alfa Romeo, che ha registrato soltanto 5.226 immatricolazioni, di cui appena 140 vetture BEV e 34 PHEV. Ma non solo: il marchio cinese ha già superato Jeep nei segmenti elettrificati, con 350 immatricolazioni BEV e 569 PHEV da parte del brand americano. In termini di volumi complessivi, BYD si avvicina al sorpasso assoluto su Jeep, con un divario ridotto a sole 278 unità.