Connect with us

Hi, what are you looking for?

PH: Victoria del Sel

Spettacolo

CA7RIEL e Paco Amoroso portano il “Free Spirits World Tour” a Milano per un’unica data

Published

Il duo più innovativo della scena musicale argentina approda in Italia con una data esclusiva del “Free Spirits World Tour”, in programma lunedì 7 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. Sarà l’unica occasione per il pubblico italiano di assistere dal vivo allo spettacolo di CA7RIEL e Paco Amoroso, reduci da un periodo di straordinari successi internazionali.

I biglietti per l’evento saranno messi in vendita con diverse modalità. La presale Mastercard sarà attiva dalle ore 10:00 di mercoledì 25 marzo, mentre gli iscritti a My Live Nation potranno accedere in anticipo dalle ore 10:00 di giovedì 26 marzo. La vendita generale partirà alle ore 10:00 di venerdì 27 marzo sui principali circuiti autorizzati.

L’appuntamento milanese coincide con la promozione di “FREE SPIRITS”, l’ultimo album dei due artisti, un progetto che espande ulteriormente la loro proposta sonora, mescolando trap, rock, pop e sperimentazione in un linguaggio musicale unico e immediatamente riconoscibile. Il disco rappresenta un’evoluzione della loro cifra artistica, restando fedele all’ironia e all’energia che hanno reso il duo un fenomeno mondiale.

CA7RIEL e Paco Amoroso sono amici d’infanzia: si sono conosciuti sui banchi di scuola e da allora hanno condiviso un lungo percorso di ricerca musicale. Dopo l’esperienza con la band progressive rock Astor, fondata nel 2011, nel 2019 hanno esordito come duo, conquistando il pubblico con brani diventati iconici della nuova scena latinoamericana. Le loro prime hit, “OUKE” e “JALA JALA”, hanno segnato l’inizio di una carriera in continua ascesa.

Nel 2024 hanno pubblicato il loro primo album insieme, “BAÑO MARÍA”, seguito a pochi mesi di distanza dall’EP concettuale “PAPOTA”, accompagnato da un cortometraggio. Entrambi i lavori hanno mostrato la loro capacità di fondere estetica e suono con visioni sempre più sperimentali.

L’anno successivo, il duo ha intrapreso il PAPOTA Tour, con oltre 60 concerti in quattro continenti e partecipazioni a festival di rilievo internazionale come Coachella, Lollapalooza, Glastonbury, Roskilde e Fuji Rock. Nello stesso periodo, hanno esordito in televisione negli Stati Uniti al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Il 2025 ha rappresentato un anno da incorniciare: CA7RIEL e Paco Amoroso hanno conquistato il loro primo GRAMMY® nella categoria “Miglior album rock latino o alternativo” con “PAPOTA”, e hanno trionfato anche ai Latin GRAMMY® Awards, ottenendo ben dieci nomination e cinque vittorie tra cui “Miglior video musicale breve”, “Miglior video musicale lungo”, “Miglior canzone pop”, “Miglior album di musica alternativa” e “Miglior canzone alternativa”.

La critica internazionale li ha incoronati come il futuro della musica latina contemporanea. Rolling Stone en Español ha dedicato loro una copertina definendoli “Il futuro della musica”, mentre testate come Rolling Stone US, Billboard, Variety, ELLE, Los Angeles Times, Genius e Recording Academy hanno celebrato la loro vena visionaria e la capacità di superare i confini di genere.

Oltre alla musica, CA7RIEL e Paco Amoroso hanno saputo imporsi anche nel mondo della moda, collaborando con Bershka e partecipando a eventi di altissimo profilo come la Paris Fashion Week Primavera/Estate 2025 con Yves Saint Laurent e la sfilata Haute Couture Autunno/Inverno 2025 con Jean Paul Gaultier.

Il concerto di Milano si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i fan italiani e una celebrazione della libertà creativa che da sempre caratterizza il lavoro del duo. Con il “Free Spirits World Tour”, CA7RIEL e Paco Amoroso promettono uno show di energia pura, una festa collettiva che unisce suoni, visioni e stati d’animo in una dimensione artistica che va oltre i confini musicali.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Motori

Nuovo Toyota Land Cruiser 250: due anime, una leggenda che si rinnova

Motori

BYD firma un accordo strategico con San Marino per accelerare la transizione energetica

Motori

Dacia Jogger Hybrid 155: efficienza e piacere di guida in viaggio verso il Lago di Garda

Spettacolo

Concerto del Primo Maggio 2026: selezionati i 120 artisti per la nuova edizione di 1MNEXT

Spettacolo

“Modernissimo – Conversazioni di Design”: il nuovo viaggio nel cuore della creatività italiana

Spettacolo

CA7RIEL e Paco Amoroso portano il “Free Spirits World Tour” a Milano per un’unica data

Motori

Mercedes-AMG svela la nuova GT3 e la Black Series: pura potenza su un’unica piattaforma

Moda

Skechers x The Rolling Stones: torna la collezione più rock tra stile urbano e comfort innovativo

Motori

The Distinguished Gentleman’s Ride 2026: iscrizioni aperte

Motori

Nuova Mercedes GLC elettrica: sostenibilità a 360° e emissioni ridotte di due terzi

Spettacolo

UMARELL: al “1000%” fuori ovunque venerdì 24 aprile

Spettacolo

SERENA BRANCALE: ci riporta tutti a casa con il nuovo singolo “AL MIO PAESE”

Motori

Alessio Cacciapuoti e Stefano Bonfiglio entrano nel team Genesis Italia

Spettacolo

Regular Show torna con “Le cassette perdute”: nuove avventure per Mordecai e Rigby

Società

“È sempre Cartabianca” dedica la puntata ai risultati del referendum sulla giustizia

Motori

Leapmotor inaugura a Monaco il primo Innovation Centre europeo: il design diventa motore della crescita globale

Spettacolo

MotelNoire tornano con “Killer”: un grido dalle periferie milanesi

Spettacolo

Mannarino annuncia “Primo Amore”: il nuovo album in uscita l’8 maggio

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Spettacolo

“Gina Lollobrigida. Diva contesa”: la prima docu-serie italiana originale di HBO Max
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Concerto del Primo Maggio 2026: selezionati i 120 artisti per la nuova edizione di 1MNEXT

Il cammino verso il Concerto del Primo Maggio di Roma 2026 entra nel vivo con la selezione dei 120 artisti che accedono alla nuova...

3 ore ago

Spettacolo

UMARELL: al “1000%” fuori ovunque venerdì 24 aprile

Dopo i singoli “Carro Armato”, “Bouquet”, “Sassolini” e “Dissacrante”, Umarell annuncia il suo quarto e più ambizioso progetto discografico: “1000%”, in uscita venerdì 24...

5 ore ago

Spettacolo

SERENA BRANCALE: ci riporta tutti a casa con il nuovo singolo “AL MIO PAESE”

Serena Brancale è pronta a riportare il suo pubblico “a casa”. L’artista pugliese, polistrumentista e voce poliedrica tra le più amate della scena musicale...

5 ore ago

Spettacolo

Regular Show torna con “Le cassette perdute”: nuove avventure per Mordecai e Rigby

Cartoon Network annuncia il ritorno di una delle sue serie animate più amate. “Regular Show: Le cassette perdute” debutterà a livello mondiale lunedì 11...

21 ore ago