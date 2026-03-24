CA7RIEL e Paco Amoroso portano il “Free Spirits World Tour” a Milano per un’unica data

Il duo più innovativo della scena musicale argentina approda in Italia con una data esclusiva del “Free Spirits World Tour”, in programma lunedì 7 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. Sarà l’unica occasione per il pubblico italiano di assistere dal vivo allo spettacolo di CA7RIEL e Paco Amoroso, reduci da un periodo di straordinari successi internazionali.

I biglietti per l’evento saranno messi in vendita con diverse modalità. La presale Mastercard sarà attiva dalle ore 10:00 di mercoledì 25 marzo, mentre gli iscritti a My Live Nation potranno accedere in anticipo dalle ore 10:00 di giovedì 26 marzo. La vendita generale partirà alle ore 10:00 di venerdì 27 marzo sui principali circuiti autorizzati.

L’appuntamento milanese coincide con la promozione di “FREE SPIRITS”, l’ultimo album dei due artisti, un progetto che espande ulteriormente la loro proposta sonora, mescolando trap, rock, pop e sperimentazione in un linguaggio musicale unico e immediatamente riconoscibile. Il disco rappresenta un’evoluzione della loro cifra artistica, restando fedele all’ironia e all’energia che hanno reso il duo un fenomeno mondiale.

CA7RIEL e Paco Amoroso sono amici d’infanzia: si sono conosciuti sui banchi di scuola e da allora hanno condiviso un lungo percorso di ricerca musicale. Dopo l’esperienza con la band progressive rock Astor, fondata nel 2011, nel 2019 hanno esordito come duo, conquistando il pubblico con brani diventati iconici della nuova scena latinoamericana. Le loro prime hit, “OUKE” e “JALA JALA”, hanno segnato l’inizio di una carriera in continua ascesa.

Nel 2024 hanno pubblicato il loro primo album insieme, “BAÑO MARÍA”, seguito a pochi mesi di distanza dall’EP concettuale “PAPOTA”, accompagnato da un cortometraggio. Entrambi i lavori hanno mostrato la loro capacità di fondere estetica e suono con visioni sempre più sperimentali.

L’anno successivo, il duo ha intrapreso il PAPOTA Tour, con oltre 60 concerti in quattro continenti e partecipazioni a festival di rilievo internazionale come Coachella, Lollapalooza, Glastonbury, Roskilde e Fuji Rock. Nello stesso periodo, hanno esordito in televisione negli Stati Uniti al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Il 2025 ha rappresentato un anno da incorniciare: CA7RIEL e Paco Amoroso hanno conquistato il loro primo GRAMMY® nella categoria “Miglior album rock latino o alternativo” con “PAPOTA”, e hanno trionfato anche ai Latin GRAMMY® Awards, ottenendo ben dieci nomination e cinque vittorie tra cui “Miglior video musicale breve”, “Miglior video musicale lungo”, “Miglior canzone pop”, “Miglior album di musica alternativa” e “Miglior canzone alternativa”.

La critica internazionale li ha incoronati come il futuro della musica latina contemporanea. Rolling Stone en Español ha dedicato loro una copertina definendoli “Il futuro della musica”, mentre testate come Rolling Stone US, Billboard, Variety, ELLE, Los Angeles Times, Genius e Recording Academy hanno celebrato la loro vena visionaria e la capacità di superare i confini di genere.

Oltre alla musica, CA7RIEL e Paco Amoroso hanno saputo imporsi anche nel mondo della moda, collaborando con Bershka e partecipando a eventi di altissimo profilo come la Paris Fashion Week Primavera/Estate 2025 con Yves Saint Laurent e la sfilata Haute Couture Autunno/Inverno 2025 con Jean Paul Gaultier.

Il concerto di Milano si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i fan italiani e una celebrazione della libertà creativa che da sempre caratterizza il lavoro del duo. Con il “Free Spirits World Tour”, CA7RIEL e Paco Amoroso promettono uno show di energia pura, una festa collettiva che unisce suoni, visioni e stati d’animo in una dimensione artistica che va oltre i confini musicali.