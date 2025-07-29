Connect with us

Caberg TANAMI CARBON: il nuovo casco crossover ultraleggero

Caberg presenta nel catalogo 2025 il nuovo TANAMI CARBON, un casco crossover ON-OFF ROAD che unisce design, tecnologia e leggerezza. Ispirato al deserto australiano Tanami, uno dei luoghi più remoti e suggestivi del pianeta, questo modello è pensato per i motociclisti che vogliono spingersi oltre i confini dell’asfalto senza rinunciare a comfort e protezione.

Con oltre cinquant’anni di esperienza nella produzione di caschi Made in Italy, Caberg ha sviluppato TANAMI CARBON per soddisfare le esigenze dei viaggiatori più esigenti, capaci di affrontare lunghi itinerari su strada e terreni off-road impegnativi. Il risultato è un casco che coniuga sicurezza, leggerezza e spirito avventuroso.

Uno dei principali punti di forza del nuovo Caberg TANAMI CARBON è la sua struttura ultraleggera. Realizzato con calotta in fibra di carbonio, è disponibile in due dimensioni: una piccola (XS-M) con peso di soli 1380 gr. ±50 e una grande (L-XXL) con peso di 1460 gr. ±50. Dati che lo rendono nettamente più leggero rispetto alle versioni in fibra di vetro.

Una leggerezza che non compromette la sicurezza: la fibra di carbonio garantisce un’elevata resistenza strutturale e contribuisce a ridurre l’affaticamento di collo e spalle, migliorando l’esperienza di guida anche dopo ore consecutive in sella.

Il comfort climatico è garantito da un sistema di aerazione avanzato. Sul mento si trova una presa d’aria con cover removibile, mentre sulla parte superiore della calotta due bocchette regolabili consentono di gestire il flusso in ingresso. Gli estrattori posteriori removibili favoriscono la fuoriuscita dell’aria calda, mantenendo l’interno asciutto anche nelle giornate più torride o nei percorsi off-road polverosi.

Il Caberg TANAMI CARBON si adatta facilmente a ogni stile di guida. In modalità on-road, la visiera trasparente antigraffio e l’aerodinamica ottimizzata offrono comfort e silenziosità anche alle alte velocità. In modalità off-road, la visiera può essere rimossa in pochi secondi per utilizzare una maschera da enduro, mentre aeratore e estrattori si aprono tramite un pratico sistema magnetico per aumentare la ventilazione.

Questa versatilità rende il TANAMI CARBON un compagno ideale sia per i lunghi viaggi autostradali sia per le avventure fuoristrada.

Gli interni, completamente removibili e lavabili, sono realizzati con tessuti traspiranti, antibatterici e ipoallergenici. La sagomatura consente un uso agevole anche con occhiali da vista o da sole. La chiusura con doppio anello in alluminio anodizzato assicura precisione e sicurezza anche indossando i guanti.

La visiera trasparente antigraffio è predisposta per lente Pinlock Max Vision 70, inclusa nella confezione. È presente anche una visiera parasole interna con tecnologia DVT (Double Visor Tech), azionabile rapidamente tramite leva laterale ergonomica. Inoltre, la predisposizione per un sistema di idratazione integrato conferma la vocazione del TANAMI CARBON alle lunghe percorrenze e agli scenari più estremi.

Il nuovo casco è certificato ECE 22.06 e integra la tecnologia Caberg SOS MEDICAL ID, un sistema NFC che permette di salvare sul casco dati medici e contatti di emergenza. In caso di incidente, i soccorritori possono accedere alle informazioni vitali semplicemente avvicinando uno smartphone al logo SOS sul casco.

Il TANAMI CARBON è inoltre predisposto per l’interfono Caberg Pro Speak Evo, che garantisce connessione Bluetooth con smartphone, GPS e comunicazione bike-to-bike fino a 200 metri.

Con la sua calotta in carbonio a vista e un design sportivo ed elegante, il Caberg TANAMI CARBON rappresenta l’essenza dell’adventouring moderno: leggero, resistente, tecnologico e versatile. Disponibile al prezzo consigliato di 479,99 €, sarà uno dei protagonisti del catalogo 2025 di Caberg.

