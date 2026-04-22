Cantautori nelle scuole: un viaggio tra musica e generazioni nel nuovo libro a tre firme

Arriva in libreria Cantautori nelle scuole - Storia di canzoni d'autore (Pendragon, 2026, 16 euro), il nuovo volume curato da Paolo Talanca, Felice Liperi e Francesco Guarino. Si tratta di un progetto unico che raccoglie testimonianze inedite di alcune delle voci più amate della musica italiana, tra cui Francesco Guccini, Zucchero, Fiorella Mannoia, Vasco Rossi, Ron, Jovanotti, Ligabue, Carmen Consoli, Emma Nolde e molti altri.

L'obiettivo del libro è avvicinare le giovani generazioni alla forza e alla storia della canzone d'autore italiana. Gli autori hanno chiesto a grandi artisti di raccontare il momento in cui, da adolescenti, hanno scoperto la bellezza di questo linguaggio. Le loro parole si intrecciano con esercizi creati ad hoc da una squadra di redattori che conoscono sia la scuola che la musica: Marika Amoretti, Giovanni Block, Marco Di Pasquale, Emanuele Galoni, Alberto Ghezzi, Andrea Podestà e Daniele Sidonio.

Il percorso didattico offerto dal volume prevede schede di esercizi studiate per stimolare la riflessione critica e creativa degli studenti delle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado. Si va dalle domande di comprensione agli esercizi di produzione, per arrivare a due bonus track finali con l'analisi di Vinicio Capossela sulle canzoni di Paolo Conte e testimonianze dal mondo della critica musicale.

Ne emerge una geografia intima fatta di dischi consumati, scoperte improvvise, rivelazioni personali. Un atlante di emozioni e influenze in cui la musica si rivela per ciò che è davvero: un linguaggio capace di formare, trasformare, orientare.

Pensato per accompagnare le lezioni in classe, il libro si propone anche come strumento di dialogo tra generazioni, invitando ragazze e ragazzi a riconoscersi nelle esperienze dei grandi protagonisti della musica d'autore e a riflettere sulla propria storia musicale. Il volume è arricchito dalle illustrazioni di Roberta Giallo e dall'introduzione di Stefano Senardi.

Il progetto editoriale nasce all'interno delle iniziative di Musica d'Autore Contemporanea (MAC), realtà che unisce le principali rassegne dedicate alla canzone d'autore italiana. Paolo Talanca, Felice Liperi e Francesco Guarino hanno curato l'opera con il contributo rispettivamente del Club Tenco, Officina Pasolini e Officina Roversi.

Cantautori nelle scuole si configura quindi come un ponte ideale tra passato, presente e futuro della musica italiana, offrendo sia strumenti concreti per i docenti sia ispirazione per gli studenti, creando nuovi motivi di ascolto e crescita per tutti gli amanti della musica.