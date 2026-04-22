Cape Fear: debutta su Apple TV la nuova serie thriller con Amy Adams e Javier Bardem

Cape Fear, la nuova serie thriller di Apple TV, si prepara a sconvolgere il pubblico dal 5 giugno con una narrazione psicologica intensa e personaggi indimenticabili. Ideata e prodotta da Nick Antosca, la serie rinnova l'iconico racconto già portato al cinema prima negli anni Sessanta e poi nel 1991, con la produzione esecutiva di due maestri del cinema mondiale come Martin Scorsese e Steven Spielberg.



L'attesa è altissima grazie ad un cast stellare: Javier Bardem affronta il ruolo di Max Cady, il famigerato assassino assetato di vendetta, riprendendo una parte che in passato era stata interpretata da leggende come Robert De Niro e Robert Mitchum. Accanto a lui, Amy Adams e Patrick Wilson danno vita ai coniugi Bowden, avvocati la cui serenità familiare viene inghiottita dal terrore quando il loro vecchio nemico viene rilasciato dal carcere.



Il nuovo Cape Fear si distingue per una rilettura moderna dei personaggi e dei temi: non più soltanto il confronto tra mostro e famiglia perfetta, ma un'esplorazione più complessa dei confini tra giustizia, vendetta e paura. Nel racconto, alle domande storiche su cosa saremmo disposti a fare pur di proteggere chi amiamo, se ne aggiunge una più profonda: "Se a qualcuno venisse fatta un'ingiustizia, fino a che punto potrebbe spingersi per vendicarsi? Qual è il lato oscuro della giusta ira?"



L'autore definisce così la nuova versione: "Non si tratta solo di un cattivo terrificante. Si tratta del terrore di vedere una famiglia apparentemente serena andare in pezzi con tanta facilità. Ogni versione di Cape Fear riflette la sua epoca. Negli anni '60 c'è un mostro e una virtuosa famiglia americana. Negli anni '90 il mostro rimane, ma la famiglia è distrutta. Nel 2026 entrambi sono più complessi e lo è anche la verità. Ogni versione pone la domanda: cosa faresti per proteggere la tua famiglia? Questa versione chiede anche: se a qualcuno venisse fatta un'ingiustizia, fino a che punto potrebbe spingersi per vendicarsi? Qual è il lato oscuro della giusta ira? Ma prima di tutto, questo è un thriller psicologico straziante e intenso. Javier Bardem ha creato qualcosa di genuinamente terrificante in Max Cady, interpretando il ruolo iconico che in passato era stato di De Niro e Mitchum. Amy Adams e Patrick Wilson sono devastanti nei panni dei Bowden."



La serie si compone di dieci episodi, con i primi due disponibili al lancio e un nuovo episodio ogni venerdì fino al 31 luglio. Completano il cast Lily Collias, Joe Anders, CCH Pounder, Jamie Hector e Anna Baryshnikov, in un racconto corale che si annuncia come uno degli appuntamenti imperdibili della stagione seriale.



La suspense e la tensione psicologica sono garantite dalla supervisione di Scorsese e Spielberg, che, secondo la produzione, insieme portano in dote quello stile unico che ha fatto la storia del cinema di genere. Cape Fear promette di tenere svegli gli spettatori la notte, rinnovando i classici interrogativi sulle paure più profonde che nascono tra le mura domestiche.