Spettacolo

CARL BRAVE: torna oggi con il nuovo singolo “OCCHIAIE”

Published

Carl Brave, il famoso cantante e produttore romano, torna alla ribalta con il suo nuovo singolo “Occhiaie”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme musicali. Il brano è stato presentato in anteprima durante le prime tappe del suo fortunato Notti Brave Amarcord Tour, che prosegue con successo nei principali club della penisola italiana.

Il singolo “Occhiaie” offre uno sguardo intimo sulla vita di strada e sulle persone spesso dimenticate dalla nostra società. Come racconta lo stesso artista “È un brano che parla di strada, di persone che ai nostri occhi spesso sono invisibili, perché forse c’è bisogno di raccontare un po’ la loro storia.” Con questa narrativa, Carl Brave si conferma nuovamente un abile cantastorie, restituendo umanità ai margini, raccontando con malinconia e leggerezza alcune delle fragilità del nostro mondo.

Il Notti Brave Amarcord Tour 2025 continua a deliziare i fan con una serie di concerti imperdibili in Italia. Le prossime date includono concerti a Napoli, Molfetta, Padova, Bologna, Venaria Reale, e Milano. Il tour culminerà in un grandioso evento al Palazzo dello Sport di Roma il 27 novembre 2025, segnando un nuovo capitolo nella carriera di Carl Brave.

Il tour rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album Notti Brave Amarcord, caratterizzato da un mix di sonorità elettroniche e atmosfere cupe. Carl Brave, all’anagrafe Carlo Luigi Coraggio, si è affermato come una delle voci più innovative del panorama musicale italiano. La sua carriera ha raggiunto apici straordinari sin dall’uscita del suo album di debutto Notti Brave nel 2018, seguito da Coraggio nel 2020 e Migrazione nel 2023.

Con 40 Dischi di Platino e 16 Ori al suo attivo, Carl Brave continua a lasciare un’impronta indelebile nella musica italiana. I biglietti per i suoi concerti sono disponibili su TicketOne e sul sito di OTR Live. La sua presenza scenica e la profondità dei suoi testi promettono ai fan un’esperienza musicale indimenticabile.

