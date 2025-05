CAROLINA BENVENGA: è online il nuovo video “Mosca Loca”

L’estate arriva in anticipo con il nuovo irresistibile brano di Carolina Benvenga, “Mosca Loca”. L’attrice, conduttrice e cantante, celebre per il suo legame con il mondo dei giovani, continua a conquistare grandi e piccini con una produzione musicale che promette di essere un vero tormentone. Con oltre un miliardo di visualizzazioni e più di un milione di iscritti al suo canale YouTube, Carolina è diventata una vera star del web, in grado di trasmettere allegria e insegnamenti attraverso la sua musica.

Carolina Benvenga, nata a Roma 35 anni fa, ha iniziato la sua carriera sul set all’età di 8 anni e ha collaborato con grandi nomi del cinema come Abbas Kiarostami. Nel 2012, ha deciso di concentrarsi sulla conduzione e sui programmi per bambini nella famiglia Rai, divenendo uno dei volti più amati di Rai Kids. La sua empatia e spontaneità l’hanno resa una figura di riferimento per le famiglie italiane, soprattutto grazie al programma “La posta di YoYo”.

La sua empatia e la capacità di comunicare con il giovane pubblico l’hanno resa un idolo per i bambini e un’alleata per le famiglie, che l’hanno eletta “regina del web”. I suoi video, che propongono simpatiche coreografie di baby dance, sono diventati virali grazie al supporto delle mamme, prime fan di Carolina. Questi video, pasto unico per il divertimento dei più piccoli, aiutano i bambini a sviluppare la coordinazione e la socializzazione, facendo scoprire loro il piacere del ballo e del canto.

Carolina non si ferma qui: oltre al debutto di “Mosca Loca”, la sua carriera è in continua ascesa, avendo condotto importanti eventi come lo Zecchino d’Oro e recitato in film per il cinema, inclusa la partecipazione come doppiatrice in “Cattivissimo Me 4”. In ogni produzione, Carolina Benvenga riesce a intrecciare armoniosamente elementi educativi e di intrattenimento, regalando sempre qualcosa di speciale al suo pubblico.

L’estate 2025 parte quindi con il ritmo di “Mosca Loca”, una canzone capace di far scatenare tutti in pista, contagiando con il suo mix di allegria e un pizzico di follia. Come una moderna Mary Poppins, Carolina accompagna i bambini in un viaggio di giochi e fantasia, rinnovando il suo ruolo di beniamina dei più giovani. Con la sua musica, Carolina Benvenga continua a essere una preziosa guida musicale ed educativa per le nuove generazioni.