Carolina Benvenga lancia Mucca Dance: il nuovo video animato per bambini conquista la rete

Carolina Benvenga, attrice, conduttrice e volto amato della televisione dei ragazzi, torna a sorprendere il suo pubblico con il lancio di Mucca Dance, il nuovo video animato che punta a far ballare grandi e piccini. Il coloratissimo lavoro, già online, rappresenta un vero e proprio inno alla gioia, celebrando la natura e i suoi piccoli protagonisti attraverso una melodia vivace e immediatamente coinvolgente.

Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni e più di 1 milione di iscritti al suo canale YouTube, Carolina ha conquistato il cuore di famiglie e bambini, grazie anche alla sua presenza spontanea e alla capacità di far vivere momenti magici davanti allo schermo. Il nuovo video Mucca Dance fa parte della serie Carolina Children, pensata proprio per i più piccoli, che propone contenuti semplici, giocosi e perfettamente in sintonia con l'universo delle fiabe e delle canzoni create da Carolina stessa.

A soli 36 anni, metà romana e metà salentina di Gallipoli, Carolina vanta una carriera iniziata a otto anni sul set di film e fiction, con una collaborazione d'eccezione al fianco del maestro Abbas Kiarostami a soli dodici anni. Dal 2012 sceglie di dedicarsi al mondo Rai Kids, divenendo il volto di punta de La posta di YoYo e partecipando a programmi iconici come Lo Zecchino d'Oro, oltre a pubblicare tre libri per bambini. Le sue performance sono state definite come quelle di una Mary Poppins 2.0, una sorella maggiore brillante che educa divertendo.

Educatrice stravagante, come una sorella maggiore, idolo sul piccolo schermo e su YouTube per le famiglie e per i bambini, che con lei sognano, si divertono e imparano a giocare con la fantasia.

Il successo di Carolina è alimentato dal sostegno delle mamme, le sue prime fan, che la seguono con entusiasmo e promuovono i suoi video, dalle coreografie per baby dance ai brani inediti che trasmettono insegnamenti preziosi e strumenti utili alla crescita dei più piccoli. Di recente, Carolina ha condotto le puntate inaugurali delle ultime edizioni dello Zecchino d'Oro insieme ad Andrea Dianetti e Lorenzo Baglioni, regalando momenti indimenticabili al pubblico di Rai 1.

La sua carriera si è arricchita anche con l'uscita del film per il grande schermo Pigiama Party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d'Oro, il più grande pigiama party della storia, e con il doppiaggio del personaggio di Lucy in Cattivissimo Me 4, atteso al cinema nell'agosto 2024. Per il Natale, Carolina ha pubblicato l'album Christmas Dance con Carolina, che include brani festivi e inediti pensati per accendere la magia delle feste tra i più piccoli.

Non sono mancati incursioni comiche come il video realizzato con Ciro Priello dei The Jackal e collaborazioni discografiche di rilievo: è stata la prima artista italiana a firmare un Amazon Music Original Kids con La Fabbrica dei Mostri, brano pensato per Halloween. Il nuovo spettacolo teatrale Un Magico Natale con Carolina, realizzato insieme a Morena D'Onofrio e prodotto da aziende di primo piano, ha già entusiasmato famiglie in tutta Italia, confermando ulteriormente il talento e la creatività di Carolina nella scena dedicata ai bambini.

Con Mucca Dance, Carolina Benvenga continua il suo percorso come riferimento imprescindibile per l'intrattenimento dell'infanzia in Italia, regalando sorrisi, energia ed emozioni a tutte le generazioni.