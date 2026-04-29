Cate Lumina annuncia il suo primo EP Catalina: un viaggio tra Italia e Spagna

Cate Lumina annuncia il debutto discografico con Catalina, il suo primo EP disponibile dal 15 maggio in formato digitale e fisico. L'artista italo-spagnola, nota al grande pubblico per la partecipazione alla venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, presenta un progetto intimo che racchiude la sua doppia anima tra Italia e Spagna.



Il lavoro, pubblicato da Latarma Records e distribuito da Ada/Warner Music Italy, è già disponibile per il pre-order e rappresenta il punto di partenza del percorso artistico di Cate Lumina. Ci sono anime che non scelgono un solo posto in cui stare. Vivono tra le lingue, tra le distanze, tra quello che si lascia e quello che si continua a portare dentro. Catalina è tutto questo.



Composto da sei tracce, l'EP si distingue per una scrittura autentica e naturale, in grado di trasformare l'esperienza personale dell'artista in una narrazione universale. Le canzoni raccontano storie di nostalgia, amore intenso e dialoghi immaginati con chi è rimasto distante, utilizzando sia la lingua italiana che quella spagnola in un unico flusso emotivo.



L'identità musicale di Cate Lumina si muove tra pop contemporaneo e sensibilità cantautorale, sempre in equilibrio tra le influenze delle due culture che la hanno formata. Il disco offre uno spaccato profondo e sincero della sua crescita personale: dalla formazione emotiva in Spagna fino ai continui ritorni in Italia.



Dopo il successo riscosso nel talent show Amici, dove ha presentato gli inediti RoseRovi e Vuelve, Cate Lumina consolida così il rapporto con il pubblico italiano, forte di una voce autentica e di uno stile riconoscibile.



Cate Lumina, all'anagrafe Caterina Lumina, è nata a Bergamo nel 2003 e si è trasferita da bambina con la famiglia a Minorca. L'amore per la musica nasce prestissimo, quando a cinque anni decide di entrare in un coro di voci bianche. Si trasferisce quindi a Madrid per l'università e inizia a comporre brani propri, che la portano a collaborare anche con produttori italiani. Nel 2025 approda a Milano per l'Erasmus, ma la sua esperienza si interrompe dopo aver vinto una sfida ad Amici con il brano RoseRovi, pubblicato a gennaio 2026. Sempre nella scuola pubblica anche Vuelve e oggi Catalina chiude il cerchio di questa prima fase artistica.



L'uscita di Catalina segna un debutto significativo nella scena musicale italiana e internazionale, confermando Cate Lumina come una delle voci emergenti più interessanti del panorama contemporaneo.