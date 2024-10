CHANGAN entra nel mercato europeo con il suo SUV elettrico DEEPAL S07

CHANGAN, una delle principali case automobilistiche cinesi, ha annunciato con entusiasmo i suoi piani di ingresso nel mercato europeo, puntando alla conquista con un’ampia gamma di veicoli elettrici e ibridi. Il focus sull’innovazione, il design intelligente e la soddisfazione del consumatore sono al centro della strategia di CHANGAN per affermarsi in Europa.

“Il nostro ingresso in questo mercato è guidato dal nostro impegno nel fornire soluzioni di mobilità innovative, intelligenti e sostenibili, adattate alle esigenze in evoluzione dei consumatori europei.” – Leevon Tian, Vicedirettore Generale di Changan Automobile Europe Holding B.V.

Entro il quarto trimestre del 2024, CHANGAN introdurrà il suo primo modello in Europa, il SUV completamente elettrico CHANGAN DEEPAL S07. Progettata nel centro design italiano dell’azienda, questa vettura combina un design pratico con tecnologia avanzata e user-friendly, promettendo un’esperienza di guida unica nel suo genere.

La strategia di CHANGAN prevede l’ingresso in vari mercati europei nei prossimi anni. Nel 2024, la casa automobilistica mira a entrare in Norvegia, Danimarca, Germania e Paesi Bassi, con l’obiettivo di stabilire una presenza in tutti i principali mercati europei entro il 2028. Con filiali già registrate in Germania e nei Paesi Bassi nel 2024, CHANGAN si prepara a estendere la sua presenza in Svizzera, Svezia, Finlandia, Spagna e Italia nei prossimi anni.

Per supportare la sua espansione europea, CHANGAN si avvale di competenze locali e partnership globali. Con sedi in Italia, Regno Unito e Germania focalizzate sulla tecnologia automobilistica avanzata e sulle esigenze dei consumatori europei, l’azienda sta ampliando i propri team per includere operazioni di vendita, importazione e logistica. La collaborazione con Partner Concessionari locali sarà fondamentale per l’implementazione di una solida rete di vendita e di assistenza ai clienti.

Con oltre 40 anni di esperienza e oltre 20 milioni di veicoli prodotti, CHANGAN è ben posizionata per contribuire in modo significativo al futuro della mobilità in Europa. L’azienda, attiva in più di 63 paesi, continuerà a offrire soluzioni di mobilità innovative, di alta qualità e sostenibili, migliorando la vita delle persone attraverso veicoli all’avanguardia.