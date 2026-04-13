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Chery Auto apre a Barcellona il nuovo Centro Operativo Europeo

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Chery Auto segna un nuovo traguardo nella propria strategia di espansione in Europa con l’inaugurazione del Centro Operativo Europeo e dell’Istituto di R & D a Cornellà de Llobregat, Barcellona. La cerimonia, tenutasi il 13 aprile 2026, sancisce l’importanza crescente della Spagna come polo strategico per la casa automobilistica cinese, consolidandone la presenza industriale e tecnologica nel continente.

Il nuovo centro rappresenta il primo hub operativo regionale di Chery Auto all’estero e fungerà da piattaforma strategica per coordinare attività chiave come gestione operativa, finanza, conformità, catena di fornitura e relazioni istituzionali. Contestualmente, l’Istituto di Ricerca e Sviluppo spagnolo mira a rafforzare le competenze in materia di innovazione e distribuzione, favorendo la collaborazione con il tessuto industriale e accademico locale.

L’apertura di questo polo, oltre a sostenere la crescita tecnologica e occupazionale della Catalogna, si inserisce in una più ampia visione di lungo termine. L’obiettivo di Chery Auto è consolidare un modello basato sul principio di operare “in Europa, con l’Europa, per l’Europa”, ponendo particolare attenzione alla localizzazione produttiva, alla sostenibilità e all’adattamento agli standard continentali.

Il sostegno delle istituzioni catalane è stato evidente durante la cerimonia d’inaugurazione, che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti politici e industriali. Il Ministro dell’Economia e del Lavoro della Catalogna, Miquel Sàmper, ha dichiarato: “Questo è un momento che simboleggia l’inizio concreto di un progetto con una visione lungimirante e un impatto profondo per il nostro Paese. La Catalogna occupa un posto centrale nella strategia europea di Chery Auto. Si tratta di un impegno strategico. L’industria automobilistica sta attraversando una profonda trasformazione, caratterizzata da decarbonizzazione, digitalizzazione e innovazione tecnologica. Di fronte a questa sfida, la Catalogna punta a essere parte della soluzione e progetti come questo ci collocano proprio al centro di essa.”

Anche il sindaco di Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, ha sottolineato l’importanza economica e sociale dell’investimento: “Avere il Nuovo Centro Operativo Europeo e l’Istituto di R & D di Chery Auto a Cornellà rappresenta un’importante opportunità per consolidare la città come centro di innovazione e sviluppo strategico all’interno dell’area metropolitana, offrendo strutture tecnologiche di altissimo livello in una posizione privilegiata. Allo stesso modo, la fiducia riposta da questa multinazionale cinese rappresenta una spinta economica per Cornellà e contribuisce a creare partnership che generano occupazione e attraggono talenti.”

Durante l’evento, il CEO di Chery Europe, Zhu Shaodong, ha evidenziato la volontà dell’azienda di sostenere il processo di transizione energetica e digitale del settore: “L’industria automobilistica globale sta attraversando una profonda trasformazione verso le nuove energie, la mobilità intelligente e la sostenibilità. Chery Auto continuerà a perseguire percorsi tecnologici diversificati, basati sulle reali esigenze del mercato, ponendo al contempo un’enfasi significativa sulla protezione dei dati, la privacy, la conformità e la sostenibilità, in linea con gli standard europei.”

Attualmente Chery Auto ha già superato la soglia dei centomila utenti serviti in Europa e prevede una rapida espansione nei prossimi anni. In Spagna, l’azienda ha consolidato una rete industriale in crescita, comprendente attività produttive e di ricerca e sviluppo, che le consentirà di ampliare la propria presenza nei mercati europei in un’ottica di sostenibilità e innovazione.

Il presidente di Chery Auto, Yin Tongyue, ha concluso l’evento sottolineando il valore strategico di questa nuova apertura: “Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nel percorso globale di Chery Auto, ma segna anche l’inizio di una nuova fase del nostro impegno a lungo termine nei confronti dell’Europa. In qualità di azienda nata in Cina e in continua crescita a livello globale, Chery Auto si è sempre distinta per il suo impegno nel campo della tecnologia. Il nostro obiettivo è costruire un marchio automobilistico competitivo a livello globale e ogni risultato è frutto della fiducia dei nostri utenti globali e della nostra continua spinta a migliorare i nostri prodotti e le nostre tecnologie.”

 

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