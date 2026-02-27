Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Questa sera il Teatro Ariston accoglie una delle voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano: Chiello. L’artista lucano si esibirà accompagnato al pianoforte dal musicista Saverio Cigarini, sulle note di una delle canzoni più intense di Luigi Tenco, “Mi sono innamorato di te”. L’arrangiamento, interamente curato da Saverio Cigarini insieme a Fausto Cigarini, sarà eseguito proprio sotto la direzione di quest’ultimo, in un momento che promette di unire eleganza, emotività e rispetto per la tradizione musicale italiana.

Ma la serata segna anche un momento importante nella carriera del giovane cantautore, classe 1999, che per la prima volta calca da protagonista il palco dell’Ariston con il brano “Ti penso sempre”, scritto dallo stesso Chiello insieme a Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. Il brano anticipa il nuovo album “Agonia”, in uscita il 20 marzo in formato digitale, CD e vinile. Il video ufficiale, diretto da Tommaso Ottomano e prodotto da Borotalco TV, è già disponibile online.

Chiello si conferma una delle rivelazioni più interessanti del panorama musicale contemporaneo, grazie a una cifra stilistica che unisce introspezione poetica e sonorità moderne. Dopo il successo del suo ultimo progetto “Scarabocchi”, pubblicato da Island Records/Universal Music Italia, e dopo il primo tour nei club italiani, l’artista è pronto a tornare dal vivo con il “Chiello Club Tour 2026”, sei date che porteranno la sua musica nei principali teatri e club del Paese.

Il calendario prevede:

16 aprile al Gran Teatro Geox di Padova,

19 aprile all’Atlantico di Roma,

21 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze,

22 aprile all’Estragon di Bologna,

28 aprile all’Alcatraz di Milano

e il 29 aprile al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino).

I biglietti sono già disponibili in prevendita sui principali circuiti e nei punti vendita autorizzati.

Nato a Venosa, in Basilicata, Chiello si è imposto come una delle figure più riconoscibili della nuova scena urban italiana. Dopo gli esordi con il collettivo FSK Satellite, con cui ha ottenuto numerose certificazioni, l’artista ha intrapreso un percorso solista denso di collaborazioni prestigiose. Ha infatti lavorato con nomi come Mace e Colapesce in “Ayahuasca”, Rkomi in “Cancelli di mezzanotte” (disco di platino) e Madame e Sick Luke in “La strega del frutteto” (disco d’oro).

Il suo debutto solista arriva nel 2021 con “Oceano Paradiso”, certificato disco d’oro in pochi mesi. Da allora la sua carriera è costellata da successi e partecipazioni a importanti eventi musicali: ospite agli X Factor Live del 2021 con “Quanto ti vorrei” (platino), protagonista ai Tim Summer Hits e ai Tim Music Awards, poi autore di singoli di forte impronta emotiva come “Cuore tra le stelle”, “Milano Dannata” e i più recenti “Limone”, “Stanza 107” e “Ho sbagliato ancora”.

Il 2025 ha consacrato Chiello come una delle voci più rappresentative della sua generazione, con l’uscita dell’album “Scarabocchi” – contenente i singoli “Amore mio”, “Pirati” e “Scintille” – e la partecipazione al 75° Festival di Sanremo come ospite nella serata delle cover insieme a Rose Villain. A fine anno ha pubblicato il singolo “Lupo”, chiudendo dodici mesi di intensa attività artistica e di crescita personale.

Con “Agonia”, in uscita il 20 marzo, Chiello apre un nuovo capitolo della sua carriera, confermandosi un artista capace di unire sperimentazione, sensibilità e autenticità. Il ritorno all’Ariston rappresenta non solo un riconoscimento al suo talento ma anche un ponte ideale tra le tradizioni della grande canzone italiana e le nuove forme di espressione contemporanee.