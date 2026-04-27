Chryverde annuncia l'album Des Iles 2: ospiti d'eccezione e nuove sonorità

Chryverde torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo album Des Iles 2, in uscita ovunque venerdì 15 maggio. Dopo aver catturato l'attenzione con i primi episodi della docuserie su YouTube e i singoli Hotel Concorde feat. Kay Carter e Day by Day feat. Kuremino, il produttore di Arona svela la tracklist completa e i nomi degli ospiti coinvolti in questo progetto collettivo.

Des Iles 2 nasce dall'esperienza vissuta all'interno di una villa sul Lago Maggiore, trasformata per settimane in un laboratorio musicale ricco di idee condivise e collaborazioni autentiche. "Abbiamo creato un gruppo di amici che non devono fingere. Tutto è chiaro e pulito tra noi. Ci tengo a fare musica con persone a cui voglio bene e che rispetto umanamente prima che artisticamente. Stiamo andando tutti in all in" racconta Chryverde nel primo episodio della serie diretta da Alvaro Javier Cecchetti.

L'album vanta una lista di ospiti di altissimo profilo: oltre ai già noti Vegas Jones, Kay Carter e Kuremino, Des Iles 2 ospita Sayf e Izi, protagonisti della scena rap genovese, oltre a Helmi, Guesan, Disme, Vincè, Praci, Zagà e Sgribaz. Il respiro internazionale è dato dalla presenza di Keenon Rush, rapper americano che arricchisce ulteriormente il mosaico sonoro immaginato da Chryverde.

Il termine "Laghista", nato spontaneamente durante la docuserie, raccoglie e sintetizza l'atmosfera che pervade l'album: un mix di spontaneità, eccellenza tecnica e libertà creativa che solo un contesto unico e genuino come quello del lago può offrire.

La tracklist di Des Iles 2 comprende dodici brani, tra cui le collaborazioni più attese:

2X (Intro) ft. Vegas Jones

HOTEL CONCORDE ft. Kay Carter

DAY BY DAY ft. Kuremino

MA BEBE ft. Sayf, Helmi, Vincè, Genovarabe

VILLA AL LAGO ft. Sgribaz

TORRE DI CONTROLLO ft. Izi & Disme

ARBRE MAGIQUE ft. Helmi, Praci, Disme, Kuremino

COOL ft. Keenon Rush & Izi

BEI PENSIERI ft. Zagà & Guesan

SABELT FREESTYLE ft. Vegas Jones

SURF ft. Keenon Rush

BLITZ ft. Helmi (bonus)

Dalla sua esperienza internazionale tra Miami, Atlanta e Los Angeles alle recenti produzioni in Italia, Chryverde ha saputo creare un ponte tra diversi mondi e stili. Dopo essere stato il main producer di "Medioego" di Inoki nel 2021, collabora oggi con alcune delle voci più interessanti della nuova scena, confermando la sua capacità di reinventarsi e di sperimentare.

Des Iles 2 si presenta così come un album ricco di contaminazioni, qualità tecnica e voglia di autenticità, segnando un nuovo capitolo nella carriera del giovane produttore, determinato a proseguire il viaggio musicale iniziato con il primo EP e ora pronto a consolidare il proprio ruolo nel panorama nazionale.