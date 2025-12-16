CLEMENTINO: il 28 dicembre torna a casa per il suo “GRANDE ANIMA LIVE TOUR 2025”

Il rapper e showman partenopeo Clementino si prepara a chiudere il 2025 in grande stile con un evento speciale nella sua città. Dopo l’acclamato concerto al Fabrique di Milano del 20 novembre, l’artista annuncia una nuova data del suo “Grande Anima Live Tour 2025”: il 28 dicembre al Palapartenope di Napoli. Un ritorno a casa che promette di trasformarsi in una vera e propria celebrazione della musica e dell’energia che da sempre lo contraddistinguono.

L’appuntamento napoletano sarà un show senza precedenti, arricchito dalla presenza di grandi ospiti come Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre e Ugo Crepa. Sul palco, Clementino unirà rap, cantautorato e spettacolo in un viaggio musicale che attraversa le mille sfaccettature della sua carriera.

Protagonista del live sarà anche il suo progetto discografico più recente, “Grande Anima” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), un lavoro che segna una nuova maturità artistica, dove Clementino mette in musica un percorso intimo e consapevole, fatto di introspezione, spiritualità e voglia di evoluzione personale.

Ad accompagnarlo sul palco ci sarà una band di livello composta da Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso), Saverio Giuliano (sassofono) e Stella Manfredi (violino), insieme ai breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e a quattro ballerini che daranno vita a uno spettacolo scenografico e dinamico.

Prodotto da Promomusic Italia, lo show promette di essere un’esperienza immersiva che racchiude l’essenza di Clementino: un artista completo, capace di unire con naturalezza linguaggi e pubblici diversi. In scaletta non mancheranno i suoi grandi successi, riarrangiati per l’occasione, oltre a cover sorprendenti dei classici della musica italiana e internazionale.

Come noto ai fan, lo stile di Clementino è un inconfondibile mix di energia, comicità e improvvisazione, unito a una forte componente teatrale. Un maestro di cerimonie capace di coinvolgere il pubblico a 360 gradi, alternando rap e momenti di pura spettacolarità, sempre con l’ironia e la spontaneità che lo hanno reso uno dei volti più amati della scena musicale e televisiva italiana.

Oltre alla carriera musicale, Clementino continua a distinguersi anche sul piccolo schermo. Dopo il successo dello show “Suzuki Jukebox – La notte delle hit” su Rai1, è tornato a vestire i panni di coach a The Voice Senior e nel 2026 sarà tra i protagonisti della versione Kids. Un percorso artistico poliedrico che ne conferma la versatilità e la capacità di reinventarsi costantemente.

Con il concerto del 28 dicembre, Clementino chiuderà un anno ricco di soddisfazioni, regalando alla sua città un evento che si preannuncia memorabile. Le prevendite per il “Grande Anima Live Tour 2025” sono disponibili sui principali circuiti autorizzati.

Un ritorno “a casa” che diventa festa, musica e gratitudine. Clementino è pronto a far vibrare Napoli.