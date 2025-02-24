Connect with us

Collezione di fragranze BMW M: l’essenza del Motorsport diventa esperienza olfattiva

La passione per le prestazioni estreme, la sportività pura e il design d’avanguardia di BMW M trovano una nuova espressione sensoriale: nasce la collezione di fragranze BMW M, tre Eau de Toilette ispirate al mondo delle alte prestazioni e al DNA inconfondibile della divisione Motorsport della Casa bavarese.

La “M” di BMW M non è solo una lettera: è un simbolo di potenza, precisione e adrenalina. Da sempre sinonimo di ingegneria d’eccellenza e performance, oggi questo spirito viene tradotto in profumo, dando vita a una collezione che unisce tecnologia, design ed emozione in un’esperienza olfattiva senza precedenti.

Le tre fragranze, racchiuse in flaconi che richiamano i tre colori iconici del logo BMW M – azzurro, blu e rosso – combinano vetro ed alluminio in un design elegante e tecnico, espressione dell’equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità che da sempre distingue il marchio.

Dietro la creazione di queste Eau de Toilette ci sono i nasi di fama internazionale Frank Voelkl e Alexandra Monet, che hanno trasformato in note olfattive l’anima stessa di BMW M. Ogni profumo racconta una diversa sfumatura di performance, attraverso un viaggio sensoriale che riflette passione, dedizione e innovazione.

La collezione è frutto della collaborazione con DSM Firmenich, azienda leader mondiale nel campo degli aromi e dei profumi, e utilizza la tecnologia EMOTIWAVES™, un sistema neuroscientifico brevettato che, grazie a ingredienti naturali, stimola emozioni positive e benessere psicologico. Non solo profumi, dunque, ma vere e proprie esperienze multisensoriali.

La prima fragranza, BMW M 1972, si ispira alla leggendaria BMW 3.0 CSL, protagonista assoluta del Campionato Europeo Turismo. È un’esplosione aromatica di agrumi e zenzero, che lascia una scia legnosa e ambrata: un profumo deciso, audace, che incarna la libertà e la potenza delle origini del brand. Il flacone azzurro rappresenta la prima fascia del logo M.

Segue BMW M 1985, omaggio alla mitica BMW M3 E30, una delle sportive più amate di sempre. Questa fragranza fonde note fruttate eleganti a una base legnosa e ambrata, esprimendo l’anima racing e l’equilibrio perfetto tra innovazione e tradizione. Il flacone blu richiama la seconda fascia del logo BMW M.

Infine, BMW M 2025 guarda al futuro. Ispirata alla nuova BMW M5 elettrificata, rappresenta la visione di un mondo senza confini, dove performance e sostenibilità convivono. La sua anima Fougère, fresca e aromatica, riflette l’evoluzione della potenza verso una nuova era. Il flacone rosso, terza fascia del logo M, ne sottolinea il carattere audace e contemporaneo.

