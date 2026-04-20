Arriva la colonna sonora del film su Michael Jackson: 13 grandi successi inediti

Dal 24 aprile sarà disponibile "MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE", la colonna sonora ufficiale dell'attesissimo film dedicato a Michael Jackson. Il progetto, pubblicato da Sony Music, segue l'uscita della pellicola nelle sale italiane prevista per mercoledì 22 aprile, con Jaafar Jackson nel ruolo del celebre zio sotto la regia di Antoine Fuqua e la produzione del premio Oscar Graham King.



L'album sarà disponibile in formato digitale e in tutti i supporti fisici: CD, musicassetta, LP, 2-LP in diverse colorazioni ed una versione esclusiva black ice in vinile trasparente sul sito di Sony Music.



La tracklist comprende 13 brani che ripercorrono la straordinaria carriera di Michael Jackson. Dal debutto con i The Jackson 5 e The Jacksons, fino ai successi da solista come "Off the Wall" e "Thriller", l'album include hit immortali quali "Billie Jean", "Don't Stop 'Til You Get Enough" e "Human Nature".



Il film "MICHAEL" racconta la vita e l'eredità artistica di un'icona mondiale, dai primi passi come leader dei Jackson 5 fino alle performance più memorabili della carriera solista, offrendo uno sguardo sulla sua vita privata e professionale. Nel cast, insieme a Jaafar Jackson al suo debutto cinematografico, compaiono Nia Long, Juliano Valdi, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier, Miles Teller e Colman Domingo.



La colonna sonora segue una selezione accuratamente realizzata per trasmettere il percorso evolutivo dell'artista. Ecco la tracklist completa dell'album:



1. I'll Be There - Jackson 5

2. Never Can Say Goodbye - Jackson 5

3. Who's Lovin' You - Jackson 5

4. Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save (Live) - The Jacksons

5. Ben (Live) - The Jacksons

6. Don't Stop 'Til You Get Enough - Michael Jackson

7. Beat It - Michael Jackson

8. Thriller - Michael Jackson

9. Billie Jean - Michael Jackson

10. Wanna Be Startin' Somethin' - Michael Jackson

11. Human Nature - Michael Jackson

12. Workin' Day and Night - Michael Jackson

13. Bad - Michael Jackson



L'uscita dell'album sarà omaggiata il 24 aprile con un evento speciale durante la Design Week di Milano presso Est Radio, in via Tortona 12 dalle 19.00 alle 22.00. L'ingresso sarà libero e l'evento offrirà l'occasione per celebrare la leggenda di Michael Jackson e il suo impatto indelebile sulla musica mondiale.