Con Audi il Grand Tour delle Dolomiti a bordo della flotta Premium più giovane sul mercato

Immergersi nei panorami spettacolari delle Dolomiti al volante di un’Audi diventa realtà grazie alle Audi driving experience che, durante l’estate, tornano a Corvara in Badia, Madonna di Campiglio e Cortina d’Ampezzo. Clienti e appassionati potranno vivere in prima persona l’avanguardia tecnologica e la sportività del brand dei quattro anelli, provando su strada e in attività parkour le prestazioni della gamma RS, la versatilità dei SUV della gamma Q e la potenza silenziosa dei modelli e-tron 100% elettrici.

Audi consolida così la sua presenza sull’arco alpino con un calendario ricco di eventi e attività personalizzate che riflettono l’affinità tra i valori del marchio e il territorio. Durante i mesi estivi, le località alpine ospiteranno presidi permanenti Audi dedicati a test drive su percorsi panoramici e a sessioni di guida assistita, con il supporto di un team di istruttori qualificati, permettendo ai partecipanti di scoprire le più recenti soluzioni in tema di elettrificazione e guida assistita.

Gli appassionati potranno testare modelli come Audi Q6 e-tron, anche Sportback, RS e-tron GT performance, RS 3, A5 Avant plug-in hybrid e Q5 termica, provando la gamma Premium più recente sul mercato. In ogni destinazione sarà presente un’area accoglienza Audi per il briefing e la prenotazione delle attività di test drive, offrendo momenti di approfondimento sui contenuti della Marca.

Le Dolomiti diventano protagoniste di eventi esclusivi come il The Peak Emotions Tour / From Mountain to Lake che si terrà a Madonna di Campiglio dal 27 al 29 giugno, dove gli ospiti potranno provare le prestazioni della gamma RS e assistere a concerti in quota durante il Mountain Beat Festival, vivendo un weekend tra natura e adrenalina.

Dal 5 al 7 settembre partirà da Campiglio il The Mountain Tour, un viaggio verso Corvara in Badia per scoprire le performance della gamma RS tra panorami mozzafiato e testare la gamma e-tron GT in un’area dedicata, mentre il 20 e 21 settembre il tour si sposterà a Cortina d’Ampezzo per un’esperienza che unisce innovazione e tradizione in un contesto montano unico. Qui gli ospiti partiranno dal campus di H-Farma Roncade, polo internazionale di formazione partner di Audi, verso le Dolomiti per vivere la potenza dei modelli RS e le prestazioni a zero emissioni della gamma e-tron GT.

Cortina ospiterà anche “The Culinary Tour” dal 12 al 14 settembre, permettendo di combinare la guida su percorsi on e off-road dei modelli Q e RS con un tour culinario d’eccellenza durante l’evento “The Queen of Taste”, scoprendo i sapori autentici del territorio ampezzano.