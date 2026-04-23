Concerto del Primo Maggio 2026: un cast stellare a San Giovanni con oltre 40 artisti live

Il Concerto del Primo Maggio 2026 torna a Roma con oltre 40 artisti tra grandi nomi e nuove promesse, diretta su Rai 3 e con il tema Lavoro Dignitoso.

Torna l'appuntamento più atteso della primavera romana: il Concerto del Primo Maggio 2026 in Piazza San Giovanni in Laterano promette un'edizione ricca di sorprese e grande musica dal vivo. L'evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay, Rainews.it e Rai Italia, confermando il suo spirito di festa ma anche di riflessione sociale su scala nazionale.

Il focus di quest'anno è "LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale", un tema di grande attualità che sarà declinato attraverso le voci di artisti capaci di rappresentare le diverse sensibilità del panorama italiano. "Il domani è ancora nostro" è il filo conduttore scelto dalla direzione artistica per un mosaico musicale ed emozionale che abbraccia generazioni e generi diversi.

Sul palco salirà un cast ampio e trasversale di oltre 40 nomi tra i più amati e interessanti della scena nazionale: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, OkGiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi.

A loro si affiancheranno le tre vincitrici del contest per artisti emergenti 1MNEXT: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo. E come ogni anno non mancheranno nuove sorprese e ospiti a sorpresa per un'esperienza unica dal vivo.

Le performance saranno tutte rigorosamente live, consolidando il ruolo del Concertone come vetrina della musica dal vivo italiana e come grande festa popolare, dove la musica diventa racconto e strumento di riflessione per immaginare il futuro attraverso chi già oggi lo costruisce con i propri versi e melodie.

L'accesso al concerto resterà libero per il pubblico di Piazza San Giovanni, mentre la copertura mediatica sarà totale: Rai Radio2 seguirà la giornata con interviste dal backstage, contenuti extra per i social e visual radio sul canale 202, lungo tutto l'arco dell'evento dal pomeriggio fino a tarda notte.

Tra i main sponsor di questa edizione figurano Plenitude e Intesa Sanpaolo, insieme a partner come SIAE, Fondimpresa e altri ancora a sostegno del grande evento gratuito di Piazza San Giovanni, che ogni anno riunisce decine di migliaia di persone all'insegna della musica e del confronto sui temi centrali della società contemporanea.

Il Concerto del Primo Maggio di Roma 2026 si annuncia ancora una volta come il più grande evento live gratuito d'Italia, capace di dare voce e spazio sia ai grandi nomi consacrati sia ai nuovi talenti, costruendo un ponte ideale tra tradizione, presente e futuro.