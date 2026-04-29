Concerto del Primo Maggio 2026: musica e diritti al centro di Roma

Il Concertone del Primo Maggio di Roma torna nel 2026 con una maratona gratuita di musica, spettacolo e riflessione sociale in Piazza San Giovanni in Laterano. Promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, l'evento celebra la Festa dei Lavoratori con uno slogan dedicato ai temi attuali: LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale.

A presentare la giornata ci saranno Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon, che uniranno carisma, energia e volti noti della musica e della TV. Arisa, dopo aver conquistato il pubblico con la sua esibizione lo scorso anno, torna in una veste inedita di conduttrice. BigMama si conferma per il terzo anno consecutivo, mentre Spollon si prepara a mostrare un nuovo lato al grande pubblico.

Il cast 2026 è ricchissimo, con la partecipazione di alcuni dei più importanti artisti della scena italiana: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Litfiba, Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Paolo Belli, Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Silvia Salemi, Sissi. Numerosi anche gli opening act dalle 13: Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno, Wepro. Le vincitrici del contest emergenti 1MNEXT sono Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.

La diretta sarà garantita su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it, Rai Italia e RaiPlay, permettendo a tutti di seguire l'evento ovunque. Gli orari previsti: inizio live alle 13, day time su Rai 3 dalle 15.15 alle 19.00, prime time dalle 20.00 alle 00.15. Rai Radio 2 propone un palinsesto dedicato con il DJ set di Ema Stokholma e il commento di conduttori noti.

Attesissima anche l'accessibilità: sottotitoli in diretta su Televideo, audiodescrizioni per persone cieche, LIS e inclusione a partire dalle 20 sia su RaiPlay sia in piazza, grazie a interpreti sui ledwall laterali. Il Concertone rafforza così la propria anima inclusiva e aperta a ogni pubblico.

Giovedì 30 aprile appuntamento speciale con il docufilm RISONANZA - Dietro al Primo Maggio di Roma di Alfonso Bergamo in seconda serata su Rai 2, per scoprire il lato umano e organizzativo della manifestazione.

L'edizione 2026 si preannuncia come un vero mosaico generazionale e musicale, capace di dare voce alle nuove sensibilità e ai grandi temi della contemporaneità, con la musica come strumento per raccontare e costruire il domani. Nell'era dell'intelligenza artificiale, viene lanciato un forte appello a rimettere il lavoro dignitoso e stabile al centro delle prospettive del Paese, generando coesione sociale e crescita sostenibile.

Main sponsor dell'evento sono Plenitude e Intesa Sanpaolo, sponsor ufficiale Rai Radio2. Il Concertone si conferma l'appuntamento musicale gratuito più importante d'Europa, unendo festa, spettacolo, riflessione e diritti in una delle piazze simbolo di Roma.