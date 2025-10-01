Concorso d’Eleganza Festival Car 2025: oltre 80 vetture, la Ferrari F40 incoronata Best of Show

Revigliasco Torinese si è trasformata nel cuore pulsante dell’automobilismo internazionale grazie alla quarta edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car 2025, che domenica 28 settembre ha richiamato oltre 5.000 visitatori e più di 80 vetture provenienti da tutto il mondo. L’evento ha consacrato la Ferrari F40 come Best of Show, confermandone lo status di icona senza tempo e simbolo della perfezione tecnica ed estetica.

Il momento più atteso è stato quello della premiazione finale: la Ferrari F40, autentico mito degli anni ’80, ha conquistato giuria e pubblico ottenendo il prestigioso trofeo firmato Giugiaro Architettura in collaborazione con Alcantara. Un riconoscimento che ne ribadisce la leggendaria combinazione di potenza, design e emozione pura.

Il concorso, entrato quest’anno tra i Premiere Event della FIVA, ha celebrato modelli di straordinaria importanza storica e stilistica. Tra le vincitrici di categoria spiccano la Maserati A6G Frua Spyder III Serie, la Lancia Flaminia Super Sport Zagato, la Porsche 356 B Roadster, la FIAT 850 TC Abarth e la Maserati Indy 4.2 America. Un parterre che ha permesso agli appassionati di compiere un vero viaggio attraverso oltre un secolo di storia dell’automobile.

Oltre ai capolavori del passato, il Festival Car 2025 ha aperto lo sguardo al futuro. Grande attesa ha suscitato la première mondiale della Microlino ‘55 Edition, un progetto che unisce design contemporaneo e sostenibilità, realizzato da Microlino con ERRE Company e Alcantara. Non meno spettacolare l’uscita ufficiale della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, protagonista del tradizionale Tour d’Elegance partito dal Castello Reale di Moncalieri, Patrimonio UNESCO.

Per un giorno, Revigliasco Torinese si è trasformata in un museo a cielo aperto, accogliendo modelli unici come la Ferrari Mythos, la Pagani Alisea, la AC Cobra 427 e la rarissima Lurani Nibbio. L’edizione 2025 ha così confermato la capacità del Festival di unire collezionisti, appassionati e istituzioni in un format che celebra la cultura dell’automobile, il design italiano e la sostenibilità.

Il riconoscimento della FIVA e la consegna dello Spirit of FIVA Award a Federico Ferrero, ideatore e organizzatore del concorso, hanno consacrato il Festival Car come appuntamento di rilievo mondiale. «La risposta del pubblico e il riconoscimento della FIVA confermano la forza di un format che mette insieme cultura, design e territorio», ha dichiarato Ferrero.

Grazie alla collaborazione con partner di primo piano come Alcantara, Bosch, Lechler, Microlino e Michelin, il Festival Car 2025 ha riaffermato il suo ruolo di vetrina internazionale per l’eleganza automobilistica, unendo tradizione, innovazione e passione.