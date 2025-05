Continental: 120° anniversario del primo pneumatico con disegno del battistrada

Un secolo e due decenni di innovazione, sicurezza e progresso nella mobilità: Continental celebra 120 anni dal lancio del primo pneumatico per auto con battistrada, un’invenzione che ha trasformato per sempre il mondo dei trasporti.

Nel 1905, Continental ha rivoluzionato il settore automobilistico introducendo il primo pneumatico con un disegno del battistrada, intagliato a mano e caratterizzato da scanalature circonferenziali. Da allora, l’azienda ha intrapreso un percorso di sviluppo continuo, evolvendo da lavorazioni manuali a progettazioni digitali e test virtuali supportati dall’intelligenza artificiale. “Con il battistrada, gli pneumatici sono diventati molto più che semplici superfici di gomma. Hanno iniziato a offrire trazione, aderenza e sicurezza anche su strade bagnate, fangose o innevate”, dichiara Felix Hübner, Head of Pattern, Contour & Industrial Design di Continental Tires.

Il battistrada rappresenta la vera interfaccia tra il veicolo e la strada. In uno spazio grande quanto una cartolina si concentrano tutte le forze di frenata, accelerazione e sterzata. Il design del battistrada ha un impatto diretto su elementi fondamentali come la trazione, la frenata, la rumorosità, la resistenza al rotolamento e il consumo del pneumatico.

Oggi, Continental sviluppa battistrada specifici per ogni esigenza, dai modelli sportivi alle soluzioni per fuoristrada, passando per pneumatici estivi, invernali e all season. Ogni design è studiato per adattarsi alle condizioni ambientali e alle aspettative degli automobilisti moderni.

Il disegno del battistrada, un tempo inciso manualmente, oggi nasce in ambienti digitali avanzati. Continental utilizza simulazioni virtuali e intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni prima ancora di produrre fisicamente un prototipo. Questo approccio consente non solo di ridurre drasticamente il consumo di materie prime, ma anche di accelerare i tempi di sviluppo e aumentare la precisione dei test.

Modelli come PremiumContact, EcoContact, WinterContact e l’alto di gamma SportContact 7 testimoniano l’impegno costante di Continental nel fornire soluzioni sicure, efficienti e sostenibili. Ogni battistrada è una sintesi di tasselli, scanalature, nervature e lamelle, combinati per rispondere alle più diverse esigenze di guida.

Con oltre 120 anni di esperienza, Continental guarda avanti. Oggi, lo sviluppo degli pneumatici è guidato anche da obiettivi ambientali: miglioramento del chilometraggio, riduzione dell’usura e della resistenza al rotolamento. Le nuove sfide, come i cambiamenti climatici e i regolamenti in evoluzione, richiedono soluzioni intelligenti, e Continental è pronta a rispondere con tecnologie brevettate e un know-how unico.