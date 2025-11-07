Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Continental alza l’asticella nel mondo delle due ruote presentando due pneumatici destinati a segnare nuovi standard in segmenti opposti ma complementari: il ContiSportAttack 5, pensato per le moto supersport e naked più performanti, e il TKC 80 2, erede diretto del leggendario TKC 80 e nuovo punto di riferimento per il mondo adventure e off-road.

Entrambi i modelli condividono la stessa filosofia: tecnologia all’avanguardia, sicurezza e piacere di guida. Nati da decenni di esperienza e da un intenso lavoro di sviluppo, rappresentano la doppia anima di Continental: la precisione da circuito e lo spirito d’avventura.

Con il nuovo ContiSportAttack 5, Continental introduce una generazione di pneumatici supersport che unisce grip eccezionale, agilità e rapidità di risposta. Sviluppato in pista e ottimizzato per l’uso quotidiano, lo pneumatico è progettato per chi non accetta compromessi in termini di dinamica di guida.

La mescola BlackChili di nuova formulazione assicura un’aderenza superiore e una durata ottimale anche in condizioni estreme, mentre la tecnologia MultiZoneBelt con spire in acciaio a passo variabile garantisce stabilità in rettilineo e sicurezza in piega. Il risultato è una sterzata più precisa e un feeling immediato fin dai primi chilometri, grazie anche alla superficie TractionSkin che elimina i tempi di rodaggio.

Pensato per un uso 80% su strada e 20% in pista, il ContiSportAttack 5 è ideale per moto come la BMW S 1000 RR, la Yamaha YZF-R9 o la KTM 1390 Super Duke R EVO, offrendo prestazioni elevate fino a 320 km/h senza necessità di termocoperte o regolazioni specifiche di pressione.

“Abbiamo sviluppato uno pneumatico in grado di affrontare sia le gite domenicali sui passi di montagna sia le giornate in pista, senza compromessi in termini di prestazioni”, spiega Rafael Kascha, Product Developer Motorcycle Tires di Continental.

Il nuovo ContiSportAttack 5 sarà disponibile dal primo trimestre del 2026 in cinque misure chiave per moto sportive e naked.

Dall’altro lato della gamma, Continental rinnova un’icona: il leggendario TKC 80 lascia il testimone al nuovo TKC 80 2 – Generazione 2, lo pneumatico più resistente e versatile mai sviluppato per il mondo travel enduro e adventure.

Progettato da zero per rispondere alle esigenze delle moto adventure moderne, il TKC 802 si distingue per il nuovo disegno del battistrada, con tasselli più grandi e ridisegnati, elementi di contatto aggiuntivi e una geometria ottimizzata che assicura grip e stabilità su ogni superficie. L’eccellente autopulizia dei tasselli garantisce trazione anche su fango, sabbia o ghiaia, mentre la carcassa rinforzata offre un equilibrio ideale tra comfort e resistenza alle alte velocità.

La nuova mescola con tecnologia RainGrip migliora la sicurezza su strada e sul bagnato, garantendo prestazioni costanti anche nei viaggi più lunghi. “Con il TKC 802 fissiamo nuovi standard di versatilità, robustezza e performance off-road”, sottolinea Christoph Ettenhuber, Head of Business Field Motorcycle Tires di Continental.

Equilibrato al 50% su strada e 50% off-road, il TKC 802 è compatibile con le principali travel enduro di marchi come BMW, KTM, Honda, Yamaha e Ducati. Sarà disponibile dalla primavera 2026 in dieci misure (quattro anteriori e sei posteriori).

Con questi due nuovi modelli, Continental conferma il proprio ruolo di protagonista nel settore motociclistico, offrendo pneumatici che incarnano due anime complementari: la precisione della sportività estrema e la libertà dell’avventura senza confini.