Crash-test Euro NCAP 2025: più modelli a cinque stelle e l’importanza degli optional di sicurezza

Nell’ultima serie di test Euro NCAP del 2025, diciannove nuovi modelli di automobili sono stati messi alla prova con risultati che confermano il costante miglioramento della sicurezza nei veicoli di nuova generazione. Le valutazioni evidenziano tuttavia un aspetto sempre più cruciale per i consumatori: alcuni optional possono fare la differenza tra quattro e cinque stelle.

Hanno ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle i modelli: Deepal S05, EXLANTIX ET, GEELY STARRAY EM-i, Hyundai NEXO, Kia EV4 (con Safety Pack facoltativo), MAZDA CX-5, Mercedes-Benz CLA, MG MG4 EV Urban, Mitsubishi Eclipse Cross, Porsche Cayenne e Volkswagen T-Roc. Si fermano invece a quattro stelle l’Alpine A390, CHERY TIGGO 4, EBRO s400, Jeep Compass, Kia EV4 (in versione standard), Kia PV5 Passeggero, Renault Clio, Toyota Aygo X e Toyota Yaris.

La nuova Mercedes-Benz CLA emerge come uno dei modelli di riferimento in questa tornata di test, distinguendosi con punteggi eccellenti in tutte le categorie che compongono la valutazione complessiva Euro NCAP. Il coupé a quattro porte ha ottenuto un 94% nella protezione degli occupanti adulti, grazie a una struttura efficace in tutti gli scenari di collisione, e un 89% nella protezione dei bambini. Rilevante anche la capacità della vettura di riconoscere l’installazione dei seggiolini per bambini disattivando automaticamente gli airbag, nonché il sistema anti-apertura portiere in presenza di ciclisti o veicoli in arrivo.

Tra i risultati più alti, spiccano anche la Deepal S05, che ottiene un 94% nella protezione degli occupanti adulti, e la MAZDA CX-5, valutata in modo eccellente per la protezione degli utenti vulnerabili della strada, con un 93%. Molto buono anche l’esito per la Porsche Cayenne e la Volkswagen T-Roc, entrambe con il 91% nella stessa categoria di protezione.

La nuova Hyundai NEXO, terza vettura a idrogeno mai testata da Euro NCAP, conquista anch’essa le cinque stelle confermando che le tecnologie a celle di combustibile possono offrire standard elevati di sicurezza al pari dei SUV tradizionali. Il risultato sottolinea come l’idrogeno, oltre ai vantaggi ambientali, possa garantire prestazioni e praticità comparabili a quelle dei modelli con motore a combustione.

Un caso significativo è rappresentato dalla Kia EV4: con la dotazione standard di sicurezza ottiene quattro stelle, ma raggiunge il massimo punteggio quando equipaggiata con il pacchetto opzionale DriveWise ADAS Safety. L’aggiunta di radar supplementari consente infatti di migliorare la prevenzione delle collisioni e ridurre gli incidenti con ciclisti. Questo confronto diretto dimostra come gli optional legati alla sicurezza non siano meri accessori, ma componenti essenziali per la protezione di passeggeri e utenti della strada.

Tra i modelli che si fermano a quattro stelle spiccano la Alpine A390, la Kia PV5 e le Toyota Aygo X e Yaris. Questi veicoli hanno ottenuto rispettivamente un 74% nella protezione degli occupanti adulti, e in alcuni casi sono stati penalizzati per la mancanza di sistemi anticollisione di ultima generazione.

Completano la lista delle auto a cinque stelle le EXLANTIX ET, GEELY STARRAY EM-i, MG MG4 EV Urban e Mitsubishi Eclipse Cross, mentre con quattro stelle si classificano la CHERY TIGGO 4, l’EBRO s400 e la Renault Clio.

I risultati del 2025 confermano come il programma Euro NCAP resti un punto di riferimento per la valutazione indipendente della sicurezza delle auto nuove. L’attenzione alla protezione degli utenti vulnerabili, la crescente diffusione dei sistemi di assistenza alla guida e la possibilità di migliorare le prestazioni grazie ai pacchetti opzionali segnano il percorso verso una mobilità sempre più sicura.