CUPRA celebra i 125 anni del FC Barcelona con uno spot dedicato ai giovani talenti

In occasione del 125° anniversario del FC Barcelona, CUPRA ha lanciato uno spot emozionante che celebra i giovani talenti del club, sottolineando l’importanza di guardare al futuro. In qualità di Official Automotive and Mobility Partner e Auto Ufficiale del Barça, CUPRA rafforza il legame con il club catalano, condividendo la visione di ispirare le nuove generazioni, sia in campo che su strada.

Lo spot, che segna un importante traguardo per il Barça, si concentra su una domanda cruciale: cosa conta di più, l’esperienza o il talento? Attraverso la storia di giovani calciatori chiamati a sostenere un immaginario colloquio di lavoro per le loro posizioni attuali, lo spot evidenzia come la determinazione e la voglia di migliorarsi siano fondamentali per scrivere nuovi capitoli di successo, superando il valore della sola esperienza.

Protagonisti della campagna sono figure iconiche come Alexia Putellas e Ansu Fati, ambasciatori del marchio, insieme a una rosa di giovani promesse delle squadre maschili e femminili: Gavi, Ona Batlle, Jana Fernández, Fermín López, Alejandro Balde, Pedri, Marc Casadó, Claudia Pina e Vicky López. Atleti che rappresentano il presente e il futuro del club, con l’ambizione di continuare a ispirare e stupire sui campi di tutto il mondo.

La collaborazione tra CUPRA e il FC Barcelona, iniziata nel 2019, si rinnova con un accordo che estende la partnership fino al 2029. Questo rinnovo rafforza il ruolo di CUPRA come Official Automotive and Mobility Partner e Auto Ufficiale del club, ampliando la sponsorizzazione anche agli altri sport professionistici del Barça.

Ignasi Prieto, Chief Brand Officer di CUPRA, ha dichiarato: “CUPRA e FC Barcelona sono uniti dalla volontà di ispirare una nuova generazione che vuole sfidare lo status quo. Per celebrare questo traguardo, invece di guardare al passato, vogliamo guardare al futuro, perché non si tratta di ciò che si è raggiunto, ma di ciò che si vuole raggiungere.”

L’impegno condiviso tra CUPRA e il Barça si riflette nell’attenzione verso le nuove generazioni e nella volontà di promuovere un cambiamento positivo. CUPRA, da sempre all’avanguardia nella mobilità, rappresenta un futuro sostenibile e innovativo, mentre il Barça continua a coltivare giovani talenti, dimostrando che il futuro è nelle mani di chi ha il coraggio di sognare e innovare.