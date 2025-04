CUPRA Terramar e Hankook Ventus evo SUV: il perfetto connubio tra prestazioni e comfort

La nuova CUPRA Terramar arriva finalmente ai clienti, equipaggiata con pneumatici premium Hankook Ventus evo SUV, progettati su misura per esaltare il carattere sportivo e il comfort di guida del SUV spagnolo. Disponibile in tre diverse misure da 18 a 20 pollici, il Ventus evo SUV rappresenta la scelta ideale per chi desidera prestazioni elevate senza rinunciare alla silenziosità e alla comodità durante la guida.

Per soddisfare le diverse esigenze dei modelli CUPRA Terramar, Hankook ha sviluppato in dettaglio le versioni da 18 e 19 pollici, ponendo particolare attenzione al comfort di guida. I modelli top di gamma della Terramar, che vantano anche tecnologia ibrida plug-in ad alte prestazioni, possono essere equipaggiati su richiesta con gli pneumatici Ventus evo SUV da 20 pollici, progettati per enfatizzare il carattere dinamico e sportivo del veicolo. Tutti gli pneumatici destinati al primo equipaggiamento CUPRA si distinguono per il marchio “+” inciso sul fianco e saranno presto disponibili anche presso i rivenditori di ricambi ufficiali.

Come sottolineato da Klaus Krause, vicepresidente e responsabile dello Europe Technical Center di Hankook, “Con la Terramar, CUPRA dimostra che la comodità per l’uso familiare e le prestazioni sportive si integrano in modo eccezionale. Un abbinamento perfetto con il nostro pneumatico estivo premium Ventus evo SUV, che porta sulla strada, con maestria, la potenza del motore e lo stile di guida sportivo”. La collaborazione tra Hankook e CUPRA ha permesso di ottenere un assetto ottimale per ogni dimensione di pneumatico, contribuendo in modo significativo alle prestazioni sportive del nuovo SUV.

Il Ventus evo SUV di Hankook si distingue anche per la sua straordinaria silenziosità e il comfort di guida superiore. Durante i due anni di sviluppo, Hankook si è concentrata sulle caratteristiche di guida sportiva, senza trascurare il contenimento della rumorosità. Grazie a un design del battistrada altamente studiato e a una miscela di materiali attentamente selezionata, il Ventus evo SUV raggiunge livelli di rumorosità inferiori a 66 decibel, ben al di sotto delle specifiche CUPRA, contribuendo al livello massimo di rumorosità complessiva della Terramar di soli 68 decibel.

Tra le innovazioni tecniche spiccano la tecnologia Opti Pitch, che ottimizza la disposizione dei tasselli per ridurre al minimo i rumori, e la tecnologia Dual Pitch, che garantisce la massima precisione di sterzata in curva senza compromettere la silenziosità. Anche l’altezza del battistrada è stata ottimizzata, migliorando l’equilibrio tra trazione, frenata, stabilità in curva e durata chilometrica.

Ogni misura del Ventus evo SUV è stata sottoposta a un rigoroso programma di test, sia su strada che in pista, inclusa la celebre Nordschleife del Nürburgring. Mentre le versioni da 18 e 19 pollici puntano su un’esperienza di guida estremamente confortevole, la versione da 20 pollici esprime tutta la sua vocazione sportiva, rafforzando il DNA dinamico della CUPRA Terramar.

Il nuovo Hankook Ventus evo SUV viene prodotto esclusivamente nello stabilimento europeo di ultima generazione di Rácalmás, in Ungheria, e tutte le misure sono disponibili nei mercati di vendita della CUPRA Terramar. Un’ulteriore conferma della versatilità e della qualità premium che contraddistinguono gli pneumatici Hankook, pronti a elevare le prestazioni su strada del nuovo SUV sportivo CUPRA.