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Dacia Duster: un abitacolo più digitale e sempre connesso

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Duster, tra i modelli di punta di Dacia, continua la sua evoluzione con un nuovo approccio tecnologico che punta a migliorare l’esperienza di guida grazie a un abitacolo rinnovato, più digitale e connesso. L’ultima versione introduce infatti un sistema multimediale che innova nel segno dell’usabilità e della modernità, due caratteristiche sempre più richieste.

Adesso Duster propone un sistema multimediale con touchscreen centrale da 10,1”, disponibile di serie a partire dall’allestimento Expression, e compatibile con le due soluzioni Media Display e Media Nav Live.

Media Display, incluso di serie su Expression ed Extreme, integra un impianto audio con 4 altoparlanti e la connettività wireless Apple CarPlay™ e Android Auto™. Media Nav Live, invece, è di serie sulla versione Journey e opzionale su Expression ed Extreme: a queste dotazioni aggiunge la navigazione connessa con aggiornamenti sul traffico in tempo reale e mappe aggiornate per 8 anni, oltre a un sistema audio Arkamys 3D con 6 altoparlanti.

L’allestimento di ingresso Essential è dotato del sistema Media Control, gestibile tramite i comandi al volante, con visualizzazione delle informazioni multimediali e delle chiamate sul display analogico da 3,5” del computer di bordo. Il sistema include 4 altoparlanti, connessione Bluetooth, porta USB e un supporto per smartphone integrato nella plancia. Collegando il telefono all’app gratuita DACIA Media Control, è possibile controllare radio e contenuti multimediali direttamente dal display dello smartphone e accedere ad ulteriori funzionalità.

La connettività nativa è conforme alla normativa europea GSR2 e, sulle versioni equipaggiate con Media Display e Media Nav Live, sono disponibili servizi connessi aggiuntivi, tra cui il sistema FOTA (Firmware Over The Air), che consente di aggiornare il software da remoto senza passare in concessionaria.

Il Duster dispone inoltre di un computer di bordo digitale a colori da 7”, personalizzabile, di serie a partire dall’allestimento Expression, pensato per offrire al conducente una visualizzazione chiara delle informazioni più utili.

Su tutte le versioni è presente un vano dedicato allo smartphone. Nei modelli con Media Display e Media Nav Live sono inclusi anche un supporto YouClip e quattro prese USB-C, due anteriori e due posteriori, tutte retroilluminate per facilitarne l’utilizzo anche al buio.

Infine, il caricabatterie wireless per smartphone è integrato nella consolle centrale, facilmente accessibile ai passeggeri anteriori: è di serie su Journey ed è disponibile come optional sull’allestimento Extreme.

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