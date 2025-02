DAMIANO DAVID: è uscito oggi il nuovo singolo “NEXT SUMMER”

Dopo il successo di “Born With a Broken Heart” e “Silverlines”, Damiano David torna con un nuovo brano, “NEXT SUMMER”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il singolo arriva anche con un video intenso e ricco di significati, che mette in scena la lotta interiore dell’artista.

Il videoclip di “NEXT SUMMER” è ambientato in un carcere e alterna immagini di tensione e violenza a momenti di poesia e dolcezza. L’idea alla base è profonda: non è il mondo esterno a imprigionarci, ma le nostre paure, i nostri pensieri e insicurezze.

Damiano ha condiviso un teaser del video sui suoi social, accompagnato da un messaggio toccante. Nel post l’artista ha parlato di come, quando non si ha la forza di affrontare il cambiamento, la mente possa trasformarsi in una prigione. Ci si ritrova bloccati, fermi, intrappolati in una gabbia fatta di paure, giudizi e insicurezze. La paura di non essere abbastanza, di non avere successo, di non soddisfare le aspettative degli altri diventa un limite che tiene imprigionati. Affrontare la propria vulnerabilità, secondo Damiano, è un atto di coraggio, e iniziare ad accettare sé stessi è come prendere la prima boccata d’aria fresca.

A livello superficiale, “NEXT SUMMER” sembra raccontare un amore giovanile estivo non corrisposto. Tuttavia, dietro questa apparente semplicità, si nasconde un significato molto più profondo. Damiano ha spiegato come la canzone sia in realtà una metafora della vita e di come, a volte, si possa diventare prigionieri di sé stessi, delle proprie paure e insicurezze. L’incapacità di cambiare e di vedere il mondo da una prospettiva diversa nei momenti cruciali dell’esistenza diventa un limite difficile da superare, una sorta di prigione interiore da cui è difficile evadere.

Nel frattempo, cresce l’attesa per il World Tour 2025, che porterà Damiano David a esibirsi in oltre trenta date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Il primo appuntamento italiano è previsto per il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano, mentre l’11 ottobre il live al Palazzo dello Sport di Roma è già sold out. Per questo motivo, è stata aggiunta una seconda data nella capitale, prevista per il 12 ottobre, per soddisfare la grande richiesta dei fan.

“NEXT SUMMER” è solo l’inizio di un nuovo capitolo per Damiano David, pronto a conquistare ancora una volta il pubblico con la sua musica e la sua intensa interpretazione artistica.