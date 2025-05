DAMIANO DAVID: venerdì 16 maggio esce in tutto il mondo “FUNNY little FEARS”

L’attesa è finita per i fan di Damiano David, il carismatico frontman diventato celebre in tutto il mondo. Venerdì 16 maggio, segnerà l’uscita del suo primo album solista, “Funny Little Fears”. Pubblicato da Sony Music Italy ed Epic Records, l’album sarà disponibile sia in formato digitale che fisico nelle versioni CD e vinile, già preordinabili.

Il nuovo lavoro di Damiano è un raccolta di 14 brani che riflettono un anno di introspezione e crescita personale dell’artista. Damiano l’ha descritto come “il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante”. Tra i brani che compongono l’album, figurano collaborazioni con artisti internazionali come Suki Waterhouse in “The Bruise” e D4vd in “Tangerine”.

Contestualmente al lancio dell’album, da venerdì sarà trasmesso in tutte le radio il singolo “Zombie Lady”. Il brano, già molto atteso, promette di catturare l’attenzione con il suo stile unico e coinvolgente.

La pubblicazione dell’album anticiperà il World Tour 2025, una tournée che porterà Damiano a esibirsi in oltre 30 località tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Le date europee, inclusi gli eventi italiani a Milano e Roma, sono già SOLD OUT, evidenziando l’enorme entusiasmo e supporto dei fan.

Prima di intraprendere la sua tournée mondiale, Damiano parteciperà ad alcuni dei più importanti festival musicali al mondo, come il Lollapalooza a Chicago e il Bonnaroo Music & Arts Festival in Tennessee, segnando anche la sua prima esibizione agli Seoul Jazz Festival in Corea del Sud.

Con “Funny Little Fears”, Damiano David si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera musicale, mantenendo il suo stile inconfondibile che ha già conquistato milioni di fan in tutto il mondo.