Dani Faiv e Tony 2Milli: nuovo singolo In TV dopo l'avventura a Pechino Express

Dani Faiv e Tony 2Milli pubblicano il nuovo singolo In TV ispirato all'esperienza a Pechino Express, tra ironia, rap e riflessioni sul mondo mediatico.

Dani Faiv e Tony 2Milli tornano sulle scene musicali con il nuovo singolo In TV, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. La traccia nasce direttamente dall'esperienza condivisa dai due artisti nel celebre show televisivo Pechino Express - L'Estremo Oriente, ancora in onda ogni giovedì su Sky e NOW. Il brano si distingue per un approccio personale e ironico, in cui i rapper riflettono sul contrasto tra il loro universo creativo e quello della televisione, rimodellando temi di visibilità, spettacolo ed esposizione pubblica con una serie di punchline che oscillano tra autocelebrazione, provocazione e riferimenti pop.

Dal punto di vista sonoro, In TV si muove con sicurezza nel panorama trap, ma sorprende per creatività e freschezza, valorizzando le peculiarità di entrambi. Dani Faiv porta il suo flow tecnico e serrato, Tony 2Milli opta per una delivery più morbida: due stili diversi che si completano e si alternano su una base ritmata. Il contenuto del pezzo gioca continuamente tra realtà e rappresentazione, tra vissuto autentico e immagine pubblica, mantenendo sempre il cuore autentico del rap.

Dani Faiv è considerato una delle voci più originali e versatili della scena rap italiana, capace di fondere musicalità e culto della parola. Dopo il successo di The Waiter e la consacrazione con il Machete Mixtape 4 e la hit pluripremiata Yoshi, Dani Faiv ha pubblicato diversi progetti tra cui l'ultimo Ultimo piano con ospiti come J Balvin e Geolier. Nel 2024, chiude un ciclo con Ultimo Piano B e si prepara a lanciare il terzo volume del suo Teoria Del Contrario Mixtape, coinvolgendo alcuni dei talenti emergenti più interessanti dell'urban italiano.

Tony 2Milli, rapper e produttore milanese, ha saputo conquistare l'attenzione grazie a un'identità originale e indipendente. Dopo il successo di Così ghiacciato Tony e le partecipazioni a format come Canova Gameroom, il suo percorso lo porta a Pechino Express e ora a un singolo che promette di consolidare la sua crescita verso il pubblico mainstream.

In TV si presenta come una riflessione ironica e creativa su cosa significhi trovarsi sotto i riflettori, senza mai perdere l'ironia e lo spirito rap. Melodie incisive, rime originali e la capacità di prendersi in giro: così Dani Faiv e Tony 2Milli offrono ai loro ascoltatori un brano che rinnova l'estetica trap attraverso la lente dell'esperienza personale e dello sguardo critico sui meccanismi televisivi.