Dani Faiv e Tony 2Milli insieme dopo Pechino Express: arriva il singolo In TV

Dani Faiv e Tony 2Milli pubblicano il nuovo singolo In TV il 24 aprile dopo l'esperienza a Pechino Express. Trap innovativa e ironia sulla visibilità.

Dani Faiv e Tony 2Milli, dopo aver condiviso l'avventura di Pechino Express - L'Estremo Oriente su Sky e NOW, tornano a collaborare pubblicando il nuovo singolo In TV, disponibile ovunque da venerdì 24 aprile.

Il brano nasce dall'esperienza vissuta nello show televisivo, offrendo una rilettura personale e ironica del tema della visibilità mediatica e del rapporto con la propria natura artistica. In TV si distingue per un susseguirsi di punchline tra autocelebrazione, provocazione e richiami pop, senza mai prendersi troppo sul serio. Dal punto di vista sonoro si muove su una base trap fresca e creativa, valorizzando le peculiarità stilistiche di entrambe le voci.

Dani Faiv e Tony 2Milli alternano un flow tecnico e serrato a una delivery più morbida, creando così una dualità anche nei contenuti: il racconto oscilla tra realtà personale e immagine pubblica, tra vissuto autentico e rappresentazione filtrata dai media. Il risultato è un brano diretto e immediato che gioca con i codici della TV mantenendo però il forte legame con il linguaggio del rap.

Dani Faiv si conferma tra le voci più versatili del panorama rap italiano. Dopo il successo di progetti come Teoria Del Contrario Vol. I, Gameboy Color e Machete Mixtape 4 con la hit Yoshi, la carriera dell'artista vede numerose collaborazioni di prestigio, tra cui quelle con J Balvin, Geolier, Salmo, VillaBanks, Silent Bob, Federica Abbate e Vale Lambo. Tra il 2023 e il 2024 pubblica gli album Ultimo piano e Ultimo Piano B, chiudendo un ciclo importante e aprendosi a nuove esplorazioni musicali. È già annunciato per gennaio 2025 il terzo volume della saga di Mixtape, Teoria Del Contrario Vol.3, in cui spiccano anche diversi giovani talenti urban, tra cui Tony 2Milli.

Tony 2Milli è tra i nomi più interessanti della nuova scena urban milanese, già noto per Così ghiacciato Tony e seguito su format digitali come Canova Gameroom. La sua partecipazione a Pechino Express e questa nuova collaborazione con Dani Faiv segnano una progressiva apertura verso il grande pubblico, confermando la sua crescita e il desiderio di stabilirsi nell'ambito mainstream.

In TV rappresenta per entrambi non solo il racconto ironico di un confronto con la televisione, ma anche l'occasione per ridefinire la propria identità musicale tra realtà e spettacolo, senza perdere autenticità e autoironia.