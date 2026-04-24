Dave Grohl rivela l'anima di Your Favorite Toy: tra energia live e memoria Nirvana

I Foo Fighters inaugurano una nuova era con Your Favorite Toy, il loro dodicesimo album in studio, e Dave Grohl si è raccontato a Zane Lowe su Apple Music 1 rivelando dettagli sull'ispirazione, l'energia, e il legame indissolubile con il passato.

Con questo nuovo disco e questo nuovo materiale, ogni singola canzone suona alla grande. Penso sia per il modo in cui le canzoni sono state scritte, per il modo in cui sono state registrate: è tutto piuttosto semplice e diretto. E ha più a che fare con l'energia che con qualsiasi tipo di tecnica. È come una vibrazione.

L'energia dei concerti nei club ha influenzato profondamente il nuovo lavoro: Quelli erano concerti in cui tiravamo fuori pezzi come Winnebago, tipo una canzone del primo disco che abbiamo pubblicato... È stato questo a ispirare davvero l'energia del disco, ed è quello che amiamo fare. Per quanto ci piacciano alcune delle composizioni più grandi e orchestrate che abbiamo fatto negli anni, è tipo: adesso è questo che vogliamo fare, e ci fa sentire così bene.

La semplicità e l'urgenza sono diventate protagoniste anche nella selezione dei brani: Prima di tutto, sei tu a fissare il livello. Non lasci che sia qualcun altro a farlo. Quindi, ascoltando tutti questi demo che avevamo fatto, c'era questo gruppo, questo blocco, questo insieme di canzoni che è venuto fuori quasi per caso in una playlist... avevano questa energia che era quasi come un'urgenza.

Competenza ed emozione guidano anche la scelta della scaletta live: Per anni una delle mie cose preferite nel suonare dal vivo è la connessione con il pubblico. Ed è la cosa più importante per me, la connessione con il pubblico. E quella connessione avviene nei momenti in cui tutti si uniscono in un ritornello. Quelli sono i momenti che… sono il collante. Sono la cosa che tiene davvero tutto insieme.

Il singolo "Today's Song" del 2025, sottolinea ancora una volta la volontà del gruppo di rinnovarsi senza dimenticare le radici. L'anno scorso abbiamo pubblicato una canzone chiamata Today's Song... Era una continuazione di questa cosa che abbiamo costruito negli ultimi 30 anni.

Grohl si sofferma anche sui giorni con i Nirvana e sul peso del passato: È una cosa davvero strana avere paura di suonare certe canzoni... E così, quelle poche volte in cui io, Krist e Pat ci siamo ritrovati per farlo, è un viaggio. È come un salto nel tempo, una capsula del tempo. E il suono che creiamo noi tre insieme non lo trovi davvero da nessun'altra parte... Ed è un suono bellissimo e una sensazione bellissima.

Dialogando sul rapporto con Krist Novoselic, Grohl confessa: Sai, non abbiamo mai avuto una conversazione più profonda e lunga su questo. Ma dopo la fine dei Nirvana, penso che siamo finiti tutti in posti che ci facevano sentire - non voglio dire a nostro agio - ma al sicuro... Ma non abbiamo mai davvero avuto quella conversazione più profonda e lunga.

Riflettendo su Kurt Cobain, Grohl condivide una memoria intensa: Kurt risponde: vogliamo essere la band più grande del mondo. E io penso che siamo scoppiati tutti a ridere. Non so se stesse scherzando. Ancora oggi ci penso... Penso che forse la maggior parte dei songwriter, quando scrive, vuole essere ascoltata o vuole essere sentita... Kurt è stato uno dei più grandi autori di canzoni di tutti i tempi ed era inevitabile - quello che è successo - era inevitabile che le sue canzoni venissero riconosciute come tra le più grandi di sempre.

L'ambiente domestico è diventato rifugio creativo per registrare Your Favorite Toy: L'ambiente in cui fai un album o crei qualsiasi cosa determina il risultato di ciò che fai... Dove ti senti più a tuo agio? Dove indossi la tuta? Dove mangi i Cheetos sul divano? Dove fai cose così? Cos'è casa tua?... E quindi per me, sì amico… è sopra il mio garage. E con i miei ragazzi.

La testimonianza di Dave Grohl su The Zane Lowe Show su Apple Music 1 offre uno sguardo autentico sull'attuale fase della band: tra nuove consapevolezze, energie rinnovate e un profondo rispetto per la propria storia.