Spettacolo

Dave pubblica il videoclip di “Raindance” con Tems, un trionfo globale

Published

Il rapper britannico Dave torna a far parlare di sé con l’uscita del video ufficiale di “Raindance”, brano realizzato in collaborazione con la vincitrice del GRAMMY Award Tems. Il videoclip, girato nella vivace città di Lagos in Nigeria, celebra l’incontro artistico tra due tra le voci più influenti della scena musicale contemporanea. Con immagini intense e una regia firmata da Gabriel Moses, il video sottolinea la capacità di Dave di intrecciare narrazione e visione estetica in modo unico e potente.

La pubblicazione del videoclip segue lo straordinario successo dell’ultimo album del rapper, “The Boy Who Played the Harp”, già in vetta alle classifiche internazionali. L’album ha debuttato direttamente al primo posto nella classifica ufficiale degli album nel Regno Unito, segnando un traguardo storico: Dave è il primo artista rap britannico a conquistare per tre volte consecutive la vetta con i suoi tre lavori in studio, dopo “Psychodrama” (2019) e “We’re All Alone In This Together” (2021).

Il singolo “Raindance” si conferma una delle hit mondiali del momento. Ha trascorso dieci settimane consecutive nella Top 30 e ha raggiunto il terzo posto nella classifica ufficiale britannica. A livello internazionale ha scalato la classifica globale di Spotify fino alla posizione 24, entrando nella Top 20 di oltre undici paesi. Tra i risultati più significativi, il primo posto in Grecia, il quarto in Svizzera, il settimo in Irlanda, l’ottavo in Germania e il nono nei Paesi Bassi e in Austria. In Italia, il brano è già tra i più ascoltati su Spotify, consolidando ulteriormente l’impatto globale del progetto.

Nel complesso, “The Boy Who Played the Harp” rappresenta un punto di maturità per Dave, che si confronta con temi profondi e universali come l’amore, la fede e la condizione umana, mantenendo una forte coerenza narrativa e musicale. Le dieci tracce del disco offrono una panoramica delle sue molteplici sfaccettature artistiche, arricchite da collaborazioni prestigiose: oltre a Tems, troviamo James Blake in “History” e “Selfish”, Kano in “Chapter 16” e Jim Legxacy in “No Weapons”.

L’album, che ha registrato oltre 200 milioni di stream in meno di sei settimane, è già certificato Oro nel Regno Unito grazie alle oltre 100.000 copie vendute. Con 74.000 unità nella prima settimana, è stato il secondo miglior debutto del 2025, nonché l’album rap più venduto in vinile nel Paese, con oltre 15.000 copie fisiche. Oltre alla conquista del mercato britannico, il disco è entrato nella Top 10 in 11 paesi, tra cui Australia, Irlanda, Nigeria, Olanda e Svezia, e ha ottenuto ottimi risultati anche in Canada e Germania.

Con questo nuovo progetto, Dave conferma la propria statura di artista globale e di autore capace di unire complessità lirica e impatto emotivo. “The Boy Who Played the Harp” è tanto un viaggio personale quanto una dichiarazione d’intenti, un manifesto di autenticità e identità artistica che segna una nuova tappa nella carriera del rapper londinese.

Il successo dell’album e dei suoi singoli si riflette anche nell’attesissimo “The Boy Who Played the Harp Tour”, il tour mondiale che partirà il prossimo mese. L’artista ha già venduto oltre 215.000 biglietti, con ben quattro date sold out alla leggendaria O2 Arena di Londra, a conferma del suo impatto e della dedizione di un pubblico sempre più internazionale.

Con “Raindance” e il nuovo album, Dave riafferma il suo ruolo di narratore visionario della sua generazione, capace di trasformare esperienze personali in racconti universali, sempre sostenuti da una produzione di altissimo livello e da collaborazioni di prestigio.

