Davide Van De Sfroos annuncia nuove date per il Folkedelic Tour 2026

Davide Van De Sfroos aggiunge due date a Bergamo e Bormio al Folkedelic Tour 2026 e si prepara per il Lake Sound Park a Cernobbio.

Il calendario estivo di Davide Van De Sfroos si arricchisce di due nuovi appuntamenti live: il 27 giugno al Lazzaretto di Bergamo e il 4 luglio al Pentagono di Bormio (SO). A questi eventi si aggiunge l'attesa partecipazione al Lake Sound Park del 12 luglio a Villa Erba, Cernobbio, un luogo simbolico che rappresenta per l'artista molto più di un semplice concerto.

Il Folkedelic Tour segna un nuovo capitolo nel viaggio artistico del cantautore comasco, mescolando radici folk a sonorità contemporanee tra atmosfere suggestive e storie di personaggi che popolano da sempre il suo universo musicale. Dopo il successo della tournée teatrale con la Folkestra, culminata in numerosi sold out nei principali teatri del Nord Italia, Van De Sfroos torna con uno spettacolo rinnovato, pensato per gli spazi all'aperto dell'estate.

Il calendario aggiornato del Folkedelic Tour vede dunque tre tappe fondamentali: il 27 giugno a Bergamo (Lazzaretto), il 4 luglio a Bormio (Pentagono) e il 12 luglio a Cernobbio (Lake Sound Park). Questi live rappresentano un appuntamento imperdibile per i fan e per tutti gli amanti della musica dal vivo.

Considerato il principale esponente del nuovo folk rock italiano, Davide Van De Sfroos ha conquistato il pubblico con concerti affollatissimi e oltre vent'anni di carriera fatta di dischi fuori dai classici schemi del mercato, raggiungendo 350 mila copie vendute. I suoi testi originali alternano italiano e dialetto della Tremezzina, cornice affascinante sulle sponde del lago di Como, da sempre fonte di ispirazione per le sue storie e i suoi personaggi.

Dopo l'inizio con i De Sfroos e l'album "Manicomi" nel 1995, Davide Bernasconi, in arte Van De Sfroos, ha pubblicato dischi che hanno lasciato il segno, da "Brèva & Tivàn" a "...e semm partii", fino all'incredibile successo di "Yanez" che lo vide vicino al podio al Festival di Sanremo. La sua attività comprende libri, raccolte di poesie, progetti multimediali e un impegno costante nella valorizzazione della cultura e dei dialetti italiani.

L'ultimo progetto discografico, "Van De Best", raccoglie 49 successi rieditati per celebrare i 25 anni di carriera solista dell'artista. Una carriera che continua a rinnovarsi e a dialogare con il pubblico attraverso concerti dal forte impatto emotivo e spettacoli che fondono tradizione e modernità.

Con queste nuove date, il Folkedelic Tour promette ancora una volta di essere uno degli appuntamenti più seguiti e attesi dell'estate musicale italiana.