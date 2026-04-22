Dead Island 2 festeggia tre anni con un nuovo bundle e aggiornamenti speciali

Dead Island 2 celebra il suo terzo anniversario portando novità imperdibili agli appassionati. In occasione di questo traguardo, Deep Silver e Dambuster Studios lanciano una serie di iniziative che puntano a coinvolgere sia i fan di lunga data sia chi si avvicina per la prima volta all'universo zombesco della serie.



Il bundle completo della serie Dead Island, in precedenza disponibile solo su Steam, arriva finalmente su Xbox Series S|X e PlayStation 5. Questa novità offre la possibilità agli utenti console di rivivere o scoprire tutta la saga in un'unica soluzione, godendo dell'atmosfera sanguinolenta della Zompocalisse su qualsiasi piattaforma preferita.



Fra le sorprese per l'anniversario spicca anche un aggiornamento crossover gratuito con Quarantine Zone su Steam, frutto della collaborazione tra Dambuster Studios, Brigada Games e Devolver Digital. L'espansione introduce missioni speciali che vedono protagonisti alcuni personaggi iconici di Dead Island 2, come Amanda Styles, Burt Michaels, Curtis Sinclair, Rikki Rex e Roxanne Kwon, permettendo ai giocatori di tuffarsi nuovamente nell'adrenalinica atmosfera di HELL-A.



Per arricchire ulteriormente l'offerta, i fan potranno ammirare un nuovo artwork esclusivo realizzato da Roberto Ricci e una dettagliata infografica dell'anniversario, ideata per raccontare i numeri impressionanti della community e ripercorrere i momenti salienti vissuti all'interno di HELL-A.



Tra le strade insanguinate di HELL-A, Dead Island 2 ha regalato ai fan di tutto il mondo un'esperienza di gioco coinvolgente e adrenalinica, all'insegna della carneficina tra gli zombie. I festeggiamenti per l'anniversario sono un ringraziamento alla community appassionata per aver tenuto viva l'isola sin dal lancio... e un promemoria del fatto che la Zompocalisse è ben lungi dall'essere finita, con i non morti che hanno ancora tanta vita davanti a sé!



Dead Island 2 Ultimate Edition è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Mac e Amazon Luna. Il successo duraturo del titolo sottolinea la presenza di una community attiva e la capacità del videogioco di reinventarsi, portando nuovi contenuti e motivando i giocatori a restare tra le fila dei sopravvissuti.