Debutta la Nuova Lexus ES: eleganza e innovazione per il futuro

La Lexus ES si prepara a rivoluzionare il mercato automobilistico europeo con il debutto della sua ottava generazione, prevista per la prima metà del 2026. Questo lussuoso modello ha un nuovo design e offre tecnologie innovative che la rendono un punto di riferimento nel segmento delle berline di lusso.

Una delle novità più significative è l’incorporazione del linguaggio stilistico “Clean x Tech”, che esprime un’estetica raffinata all’insegna di linee pulite. L’eleganza è una caratteristica distintiva della nuova ES, che promette di unire funzionalità e qualità emotiva per un’esperienza estetica unica. All’esterno, la berlina presenta una griglia a “clessidra” rinnovata e luci a LED distintive, mentre l’interno riflette il concetto di “Clean Tech x Elegance”, eliminando dettagli superflui per un ambiente elegante e sofisticato.

Spicca il nuovo sistema multimediale LexusConnect, che apporta funzioni avanzate di connettività, sicurezza, e un assistente vocale di nuova generazione per un’esperienza di guida senza intoppi. Inoltre, per la prima volta, la Lexus ES sarà disponibile anche in una variante Full Electric oltre alla tradizionale Full Hybrid. Questo approccio multi-path all’elettrificazione è un chiaro esempio dell’impegno di Lexus verso la neutralità carbonica, offrendo soluzioni diversificate per soddisfare le esigenze moderne.

L’innovazione continua con l’introduzione degli Hidden Switches, pulsanti che si illuminano solo quando l’auto è accesa, integrandosi perfettamente nell’interno dell’auto all’insegna del design minimalista. Le dimensioni della nuova ES sono state aumentate per migliorare la spaziosità e il comfort, avvicinando la berlina alla qualità del segmento F.

In termini di performance, la nuova ES offre una gamma di motorizzazioni avanzate: dalla ES 300h Full-Hybrid, dotata di un motore a quattro cilindri in linea da 2,5 litri, alla ES 350e completamente elettrica. La trazione anteriore assicura un’accelerazione fluida, mentre la batteria ad alta capacità offre un’autonomia prevista di 530 km con una ricarica rapida di circa 30 minuti.

La nuova ES non si distingue solo per il design e la performance, ma anche per le dotazioni di sicurezza avanzate. Il Lexus Safety System + introduce sistemi come il controllo adattivo della velocità di crociera e il sistema Driver Monitor, che garantiscono la massima sicurezza per tutti gli occupanti. Grazie all’uso di tecnologie come il monitoraggio dell’angolo cieco e il nuovo sistema di abbaglianti adattivi, la ES è progettata per prevenire incidenti e migliorare la visibilità in condizioni difficili.

Con un occhio al futuro e un forte legame con le tradizioni di lusso e qualità, la nuova Lexus ES rappresenta un’esperienza automobilistica unica, pronta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente. Con l’inizio delle vendite pianificato per il 2026, questo modello si prepara a conquistarci con una combinazione irresistibile di innovazione, sostenibilità ed eleganza senza tempo.