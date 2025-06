Defender Trophy 2025: l’avventura globale che unisce adrenalina e impegno per il pianeta

Defender presenta il Defender Trophy, una nuova competizione internazionale che promette di diventare un’epica avventura fuoristrada e un potente messaggio a sostegno della conservazione ambientale. L’iniziativa, appena lanciata, è destinata a lasciare un segno profondo nella comunità globale degli amanti dell’off-road, grazie a un progetto che coniuga sfida estrema, spirito di squadra e un impatto concreto in collaborazione con il Tusk Trust, storico partner ambientalista del brand.

Ispirato agli iconici eventi Trophy e Challenge del passato, il Defender Trophy 2025 vedrà partecipanti da oltre 50 Paesi affrontarsi in una serie di prove di resistenza fisica, abilità di guida e ingegno tattico. L’obiettivo? Accedere alla finale mondiale in Africa, prevista per l’autunno del 2026, un evento unico in collaborazione con Tusk, dove le squadre finaliste si cimenteranno in un’avventura spettacolare in territori remoti e selvaggi.

Epic Adventure, Greater Purpose: lo slogan dell’evento racchiude perfettamente l’essenza di questa iniziativa, in cui ogni ostacolo superato sul campo contribuirà a una missione concreta per la salvaguardia della fauna e dei territori africani.

Per celebrare questa nuova sfida, Defender lancia anche la Defender 110 Trophy Edition, una versione speciale che incarna alla perfezione il DNA del marchio: resistenza, eleganza e spirito d’avventura. Disponibile nei colori iconici Deep Sandglow Yellow e Keswick Green, il veicolo presenta caratteristiche tecniche specificamente progettate per affrontare ogni tipo di terreno, con dettagli esclusivi come cerchi in lega Gloss Black da 20”, protezioni sottoscocca, interni in pelle Ebony Windsor e dettagli Trophy personalizzati. Il prezzo? A partire da 104.600 euro, IVA inclusa.

Il Defender Trophy sarà molto più di una competizione sportiva: diventerà un’esperienza digitale globale, con milioni di spettatori online pronti a seguire le gesta di una nuova generazione di esploratori. Attraverso prove di guida estreme, sfide logiche e imprese fisiche spettacolari, i partecipanti dimostreranno il proprio valore in un contesto dove il coraggio incontra la sostenibilità.

Ogni fase del torneo sarà un banco di prova per corpo e mente: da pendii rocciosi a canyon da attraversare, da test tattici a esercizi di cooperazione, fino all’ultima tappa dove sarà la sinergia tra i concorrenti a fare la differenza. I vincitori della finale avranno l’onore di partecipare a una missione ambientale con il Tusk Trust, contribuendo attivamente a un progetto di conservazione reale, tangibile.

Le iscrizioni al Defender Trophy sono già aperte e si chiuderanno il 31 dicembre 2025. Per candidarsi è necessario avere più di 23 anni, essere residenti in uno dei Paesi partecipanti, parlare fluentemente inglese, saper nuotare e, soprattutto, possedere uno spirito inarrestabile. La selezione porterà i concorrenti locali a partecipare alle finali regionali nel 2026, da cui emergeranno i team che voleranno in Africa.