DELTA V: il 15 maggio a MILANO in concerto con “NAZISTI DELL’ILLINOIS”

I Delta V, iconica band della scena elettronica italiana, tornano a calcare i palchi per festeggiare i 30 anni di carriera con un tour speciale dal titolo “Nazisti dell’Illinois”. Giovedì 15 maggio l’appuntamento è all’Arci Bellezza di Milano, dove la band darà il via alle celebrazioni con un atteso concerto.

Il concerto si preannuncia come un’occasione imperdibile per tutti i fan dei Delta V. Sul palco saliranno Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino), Simone Filippi (batteria), e Vladimir Jagodic (Sound engineer). I Delta V promettono uno spettacolo in cui, oltre al brano “Nazisti dell’Illinois”, saranno eseguiti pezzi tratti dai loro album precedenti in versioni completamente rinnovate. «Abbiamo costruito la scaletta come farebbe un DJ, mixando i nostri pezzi con campionamenti e sequenze ispirate agli artisti e ai generi che ci hanno influenzato nel tempo. Oltre ai nostri brani più noti, eseguiremo anche canzoni dei primi album che non suonavamo da anni», dichiarano i Delta V.

Dopo Milano, la band proseguirà il tour con date a Rosà (Vicenza) il 16 maggio, a Nimis (Udine) il 17 maggio e ad Asti il 18 maggio, fino a toccare altre località come Biella, Modena, Pistoia e Pisa nel corso del mese.

Il nuovo brano “Nazisti dell’Illinois”, disponibile in digitale, offre un ritratto ironico ma penetrante di una società disorientata, dove la sottile ironia dei Blues Brothers si mescola con inquietanti realtà. La musica dei Delta V diventa simbolo di denuncia e disillusione, lanciando un avvertimento contro l’appiattimento culturale e la rinascita degli estremismi.

Dal debutto nel 1998 con l’album “Spazio”, che valse loro il Premio Ciampi come “Miglior debutto discografico”, i Delta V hanno saputo rinnovarsi e reinventarsi più volte. Brani iconici come “Se telefonando” e “Un’estate fa” hanno contribuito a definire il loro stile unico. Dopo una lunga pausa, nel 2019 la band ha pubblicato l’acclamato album “Heimat”, segnando l’inizio di una nuova fase creativa. Oggi, i Delta V tornano a raccontare storie e a evocare immagini attraverso la musica, con il contributo di produttori di fama come Roberto Vernetti e Paolo Gozzetti.