Delta V, il debutto leggendario "Spazio" esce per la prima volta in vinile expanded

Arriva per la prima volta in assoluto in vinile "Spazio", il celebre album di debutto dei Delta V, in un'inedita edizione expanded esclusiva e autografata. Uscito originariamente nel 1998, il disco rappresenta una pietra miliare nella scena elettronica italiana degli anni Novanta grazie allo stile inconfondibile del gruppo e alle sue sonorità ricercate.



L'edizione expanded esce esclusivamente sullo store Sony Music sotto forma di doppio vinile nero da 180 grammi autografato, con audio rimasterizzato e arricchito da radio version e inediti risalenti al primo periodo creativo tra il 1996 e il 1997. Tra i materiali ritrovati spiccano tre demo mai pubblicati, recentemente scoperti in vecchi CD durante un recupero negli archivi della band. In quei primi anni, la voce di Alice Ricciardi diede inizio al progetto, passando poi il testimone a Francesca Tourè nelle sessioni guidate dal produttore Roberto Vernetti.



Tutti i provini delle canzoni finite nella tracklist di Spazio, quelli che sono diventati B side dei singoli e quelli che al tempo non vennero pubblicati sono stati registrati a Base Luna, il nostro primo studio in via Mortara a Milano - dichiarano i Delta V - I tre provini inediti pubblicati in questa release in vinile sono stati recuperati quasi per caso in un paio di CD senza etichetta che abbiamo trovato in uno scatolone insieme ad altro materiale inedito, registrato nel periodo successivo alla pubblicazione di Spazio nel 1998.



Il packaging è arricchito da una copertina apribile che mette in risalto il concept visivo e l'identità della band. La tracklist dei due dischi spazia dai brani originali come "Il mondo visto dallo spazio", "Senza gravità", "Facile" fino a remix, radio edit e inediti come "Merkür B", "Vana" e "Alice in questo mare".



Gli storici membri Carlo Bertotti e Flavio Ferri, amici dai tempi del liceo linguistico milanese, avviarono ufficialmente i Delta V nel 1995. Con "Spazio" conquistano nel 1998 Premio Ciampi come "Miglior debutto discografico" e raggiungono grande popolarità con singoli come "Se telefonando" e "Tu mi vuoi". Negli anni seguenti, la band attraversa varie evoluzioni e cambi di formazione, pubblicando dischi come "Psychobeat", "Monaco 74", fino alla raccolta "Collection".



Dopo una lunga pausa, il gruppo è tornato con nuovi progetti tra cui la colonna sonora de "Gli Ultimi" e il ritorno discografico "Heimat". Ultimamente, con l'ingresso della cantante Marti e la collaborazione con produttori come Roberto Vernetti e Paolo Gozzetti, i Delta V hanno inaugurato una stagione creativa ricca di nuovi brani e storie da raccontare.



L'uscita del vinile expanded di "Spazio" è un'occasione imperdibile per riscoprire uno degli album più significativi dell'elettronica italiana, celebrando la storia e l'evoluzione di una band che, da trent'anni, continua a essere un punto di riferimento del panorama alternative nazionale.