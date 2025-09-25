DENZA conquista il 65° Salone Nautico di Genova con la Z9GT

Genova si conferma palcoscenico d’eccellenza per l’innovazione e il lusso su quattro ruote. Al 65° Salone Nautico Internazionale, tra yacht esclusivi e design nautico d’avanguardia, ha fatto il suo debutto DENZA, brand premium del Gruppo BYD, in qualità di Official Car della manifestazione.

Protagonista assoluta è stata la DENZA Z9GT, gran turismo che incarna la filosofia del marchio: unire prestazioni elevate, tecnologia avanzata e raffinatezza stilistica in una proposta di mobilità di fascia alta.

Lo stand DENZA, posizionato nella prestigiosa area dedicata a yacht e superyacht tra i colossi Ferretti e San Lorenzo, ha catalizzato l’attenzione di un pubblico internazionale, offrendo test drive che hanno messo in luce i punti di forza del modello.

Gli automobilisti hanno apprezzato la silenziosità, l’assenza di vibrazioni, la precisione dello sterzo e l’agilità nelle manovre, oltre alla qualità degli interni e alla gestione della componente elettrica. Non meno rilevante, il prezzo è stato giudicato competitivo per il segmento premium, contribuendo a un riscontro estremamente positivo: il 90% dei partecipanti ai test drive si è dichiarato soddisfatto, molti manifestando un concreto interesse all’acquisto.

La possibilità di scegliere tra versione ibrida e full electric ha ulteriormente rafforzato l’appeal della Z9GT, mentre la comodità degli interni è stata riconosciuta come caratteristica distintiva.

La partecipazione al Salone rappresenta una tappa strategica per il brand, che si prepara a consolidare la propria presenza internazionale con crescente attenzione al mercato europeo. L’evento di Genova ha offerto a DENZA l’occasione di dialogare con un pubblico sensibile a design, innovazione e sostenibilità, valori che il marchio interpreta con coerenza e ambizione.

Così come la nautica di lusso reinterpreta il viaggio come esperienza di stile e innovazione, DENZA porta la stessa filosofia su strada con una proposta di mobilità che combina raffinatezza estetica e tecnologia d’avanguardia.

Fondata nel 2010 come joint venture tra BYD e Daimler, DENZA ha unito il design europeo con piattaforme tecnologiche di ultima generazione. Il primo modello è stato lanciato nel 2014 e nel corso del 2025 il marchio farà il suo ingresso ufficiale sul mercato europeo con una gamma guidata proprio dalla sofisticata Z9GT.