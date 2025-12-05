Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Anton Corbijn

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Published

Due nuove importanti pubblicazioni segnano oggi, venerdì 5 dicembre, un momento speciale per i fan dei Depeche Mode. La leggendaria band britannica torna infatti con “Memento Mori: Mexico City”, un album live disponibile in versione 2CD e 4LP, e con il cofanetto del film concerto “Depeche Mode: M”, proposto nei formati 2DVD/2CD e 2Blu-ray/2CD.

Le due uscite rappresentano il culmine del Memento Mori World Tour, che ha visto Dave Gahan e Martin Gore esibirsi in 112 concerti davanti a oltre tre milioni di spettatori in tutto il mondo. Il progetto racchiude l’essenza di una tournée che ha consacrato un nuovo capitolo nella carriera della band, successivo all’acclamato quindicesimo album in studio Memento Mori (2023).

Il primo DVD/Blu-ray, “Depeche Mode: M”, è un film diretto dal regista messicano Fernando Frías, noto per l’opera premiata I’m No Longer Here. Frías intreccia le potenti performance dal vivo dei Depeche Mode con immagini d’archivio e suggestioni visive che esplorano il profondo legame della band con i temi della mortalità. L’opera è un vero e proprio viaggio cinematografico nel cuore della cultura messicana, in cui musica e simbolismo della morte si fondono in una narrazione visiva intensa e poetica.

Il secondo disco del cofanetto è invece “Memento Mori: Mexico City”, il concerto filmato integralmente durante le tre serate al Foro Sol della capitale messicana nel 2023, alla presenza di oltre 200.000 spettatori. La regia, sempre firmata da Frías, cattura l’energia e la profondità di esecuzione di Gahan e Gore, restituendo tutta la potenza emotiva delle serate.

Ad accompagnare il film, i due CD raccolgono oltre due ore di musica dal vivo e includono quattro brani inediti provenienti dalle sessioni di registrazione di Memento Mori: “Survive”, “Life 2.0”, “Give Yourself To Me” e “In The End”. Quest’ultimo, apparso per la prima volta nei titoli di coda della première mondiale al Tribeca Film Festival 2025, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e suscitato grande curiosità tra i fan.

L’album live “Memento Mori: Mexico City” è disponibile anche separatamente nei formati 2CD e 4LP – in tre diverse colorazioni di vinile – e offre scatti fotografici esclusivi tratti dai concerti messicani. La tracklist include classici come “Walking In My Shoes”, “Enjoy The Silence”, “Never Let Me Down Again” e “Personal Jesus”, insieme ai brani più recenti del tour Memento Mori.

Grazie alla sensibilità artistica di Frías, il progetto fonde l’energia del live con un ritratto profondo del legame tra la musica dei Depeche Mode e la riflessione sulla vita e sulla morte che da sempre accompagna la loro poetica. Con “Memento Mori: Mexico City” e “Depeche Mode: M”, la band britannica conferma ancora una volta la propria capacità di trasformare il palco in un’esperienza emotiva e cinematografica, offrendo ai fan una testimonianza potente e definitiva del loro ultimo straordinario tour mondiale.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

Spirit de Milan: una settimana tra tango, jazz e tradizione milanese

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Motori

Tesla Model 3 Standard debutta in Italia: la nuova porta d’ingresso alla mobilità elettrica

Spettacolo

OGGI esce “JIMMY SAX – LIVE IN POMPEII”: il nuovo album

Motori

Nuova Volkswagen T-Roc: il SUV compatto che inaugura l’era dell’ibrido totale

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

THOMAS RAGGI: è uscito oggi il suo primo album solista “Masquerade”.

Società

Citroën e Generation Ami: il potere delle parole contro il bullismo

Spettacolo

Tommaso Paradiso conquista le classifiche con “Forse”, anticipazione di “Casa Paradiso”

Giochi

TEKKEN 8 accoglie Miary Zo: la nuova lottatrice che chiude la Season 2

Spettacolo

GEOLIER: torna con il suo nuovo singolo “081”, fuori oggi ovunque

Tecnologia

LG punta sulla sostenibilità: Digital Signage più efficiente e a basse emissioni

Spettacolo

Caparezza torna con “Pathosfera”: la nuova forza emotiva di “Orbit Orbit”

Motori

Inaugurata la mostra “ACI e gli automobilisti: una storia lunga 120 anni”

Sport

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)”

Spettacolo

ENZO DONG: fuori oggi ovunque il suo nuovo album “LIFE IS A TARANTELLA”

Spettacolo

MIKA torna sulle scene con “Immortal Love”

Giochi

Dawn of War IV: i Dark Angels scendono in campo nel nuovo capitolo della saga

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

Guns N’ Roses: arrivano “Atlas” e “Nothin”, i nuovi brani che segnano il ritorno della band

Tecnologia

Motorola presenta l’esclusiva edizione speciale motorola edge 70 nel Pantone Color of the Year 2026

Spettacolo

rob trionfa a X Factor 2025 davanti a 16mila persone a Napoli
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

OGGI esce “JIMMY SAX – LIVE IN POMPEII”: il nuovo album

Il sassofonista francese Jimmy Sax, uno dei performer più amati a livello internazionale con oltre mezzo miliardo di stream e più di 430 milioni...

3 ore ago

Spettacolo

THOMAS RAGGI: è uscito oggi il suo primo album solista “Masquerade”.

È ufficialmente uscito oggi “Masquerade”, il primo album solista di Thomas Raggi, chitarrista dei Måneskin. Si tratta di un progetto ambizioso e profondamente personale,...

5 ore ago

Spettacolo

Tommaso Paradiso conquista le classifiche con “Forse”, anticipazione di “Casa Paradiso”

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, dal titolo “Forse”, si è imposto come il brano più trasmesso in radio e in televisione, raggiungendo il...

5 ore ago

Spettacolo

GEOLIER: torna con il suo nuovo singolo “081”, fuori oggi ovunque

Geolier non si ferma mai. Dopo il successo travolgente di “Fotografia”, brano interamente in napoletano che ha conquistato la vetta delle classifiche su Spotify,...

6 ore ago