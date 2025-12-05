DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Due nuove importanti pubblicazioni segnano oggi, venerdì 5 dicembre, un momento speciale per i fan dei Depeche Mode. La leggendaria band britannica torna infatti con “Memento Mori: Mexico City”, un album live disponibile in versione 2CD e 4LP, e con il cofanetto del film concerto “Depeche Mode: M”, proposto nei formati 2DVD/2CD e 2Blu-ray/2CD.

Le due uscite rappresentano il culmine del Memento Mori World Tour, che ha visto Dave Gahan e Martin Gore esibirsi in 112 concerti davanti a oltre tre milioni di spettatori in tutto il mondo. Il progetto racchiude l’essenza di una tournée che ha consacrato un nuovo capitolo nella carriera della band, successivo all’acclamato quindicesimo album in studio Memento Mori (2023).

Il primo DVD/Blu-ray, “Depeche Mode: M”, è un film diretto dal regista messicano Fernando Frías, noto per l’opera premiata I’m No Longer Here. Frías intreccia le potenti performance dal vivo dei Depeche Mode con immagini d’archivio e suggestioni visive che esplorano il profondo legame della band con i temi della mortalità. L’opera è un vero e proprio viaggio cinematografico nel cuore della cultura messicana, in cui musica e simbolismo della morte si fondono in una narrazione visiva intensa e poetica.

Il secondo disco del cofanetto è invece “Memento Mori: Mexico City”, il concerto filmato integralmente durante le tre serate al Foro Sol della capitale messicana nel 2023, alla presenza di oltre 200.000 spettatori. La regia, sempre firmata da Frías, cattura l’energia e la profondità di esecuzione di Gahan e Gore, restituendo tutta la potenza emotiva delle serate.

Ad accompagnare il film, i due CD raccolgono oltre due ore di musica dal vivo e includono quattro brani inediti provenienti dalle sessioni di registrazione di Memento Mori: “Survive”, “Life 2.0”, “Give Yourself To Me” e “In The End”. Quest’ultimo, apparso per la prima volta nei titoli di coda della première mondiale al Tribeca Film Festival 2025, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e suscitato grande curiosità tra i fan.

L’album live “Memento Mori: Mexico City” è disponibile anche separatamente nei formati 2CD e 4LP – in tre diverse colorazioni di vinile – e offre scatti fotografici esclusivi tratti dai concerti messicani. La tracklist include classici come “Walking In My Shoes”, “Enjoy The Silence”, “Never Let Me Down Again” e “Personal Jesus”, insieme ai brani più recenti del tour Memento Mori.

Grazie alla sensibilità artistica di Frías, il progetto fonde l’energia del live con un ritratto profondo del legame tra la musica dei Depeche Mode e la riflessione sulla vita e sulla morte che da sempre accompagna la loro poetica. Con “Memento Mori: Mexico City” e “Depeche Mode: M”, la band britannica conferma ancora una volta la propria capacità di trasformare il palco in un’esperienza emotiva e cinematografica, offrendo ai fan una testimonianza potente e definitiva del loro ultimo straordinario tour mondiale.