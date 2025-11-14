Digimon Story Time Stranger si espande: in arrivo il DLC “Alternate Dimension”

Connect with us

Il mondo digitale di Digimon Story Time Stranger è pronto ad accogliere nuovi contenuti. BANDAI NAMCO Europe ha annunciato il primo aggiornamento post lancio per l’RPG campione di vendite dedicato ai celebri mostri digitali: si tratta del Pacchetto Digimon & episodi aggiuntivi 1: Alternate Dimension, previsto per questo inverno.

Secondo quanto comunicato, il nuovo contenuto offrirà ai giocatori nuovi percorsi di Digievoluzione per i Mega Digimon, introducendo creature iconiche come BlitzGreymon, CresGarurumon, Omnimon Zwart Defeat e Omnimon Alter-B. L’espansione includerà anche una quest speciale che intreccia incontri attraverso spazio e tempo, ampliando la trama principale del gioco.

Già definito come un’audace rivisitazione del franchise, Digimon Story Time Stranger rappresenta il primo capitolo della serie Digimon Story in oltre dieci anni. Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, il titolo si caratterizza per una struttura narrativa profonda e un gameplay pensato per coinvolgere tanto i nuovi giocatori quanto i fan storici. Per accedere al nuovo pacchetto sarà necessario possedere il gioco base. Il DLC potrà essere scaricato da chi ha acquistato la Deluxe o la Ultimate Edition, oppure sarà acquistabile separatamente o incluso nel Season Pass.

La storia si svolge tra il mondo umano e quello digitale, noto come Iliad, un universo minacciato dal collasso. I giocatori sono chiamati a domare i Digimon, instaurare legami e far evolvere le loro abilità per salvare entrambi i mondi. Sia con il mondo umano che quello digitale, Iliad, sul punto di collassare, i giocatori devono addomesticare i Digimon e collaborare con loro, forgiando legami ed evolvendo le abilità dei propri partner per salvare entrambi i mondi. Un viaggio che conduce non solo attraverso dimensioni parallele, ma anche nel tempo stesso, per scoprire aspetti inediti dell’universo dei Digimon.

Digimon Story Time Stranger è quindi concepito come il punto di ingresso ideale per chi desidera immergersi nella saga e vivere un’esperienza di gioco intensa, densa di emozioni e scoperte. Con l’arrivo del contenuto aggiuntivo “Alternate Dimension”, l’avventura digitale si amplia ulteriormente, promettendo nuove sfide e Digimon leggendari per arricchire il cammino di ogni domatore.

